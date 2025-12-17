Samsung Galaxy S26 Ultra: últimas actualizaciones confirmadas a semanas de su lanzamiento

El Samsung Galaxy S26 Ultra será el modelo insignia de todos los smartphones que la empresa presente a principios de 2026 en Estados Unidos, específicamente durante los últimos días de enero. Sus últimas actualizaciones indican que el dispositivo contará con el chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

Especificaciones del Samsung Galaxy S26 Ultra que llegará a EE.UU. en semanas

La certificación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), necesaria antes del lanzamiento del celular, reveló que los números de modelo SM-S948B y SM-S948U utilizaron un SM8850. Esto coincide con Snapdragon 8 Elite Gen 5, según Forbes.

El Samsung Galaxy S26 Ultra tendrá un motor Snapdragon Framesira - Shutterstock

El medio asegura que esto significa una gran noticia para los usuarios, dado que se trata de un chipset externo. La plataforma móvil reemplazará al modelo de fabricación propia de Samsung, el Exynos.

Sin embargo, todo quedará sujeto a los acuerdos separados de cada territorio en su lanzamiento, aunque el Snapdragon aparece como el elegido en EE.UU.

Por otro lado, la Certificación Obligatoria de China enumera al S26 Ultra como SM-9480. Esto sugiere la presencia de conectividad satelital directa en el país asiático.

También ofrecerá carga por cable de 60W, lo que representa un aumento con respecto al actual de 45W. Traducido al tiempo real, con esta actualización el smartphone debería poder cargarse al 80% en 30 minutos.

Snapdragon vs. Exynos: la batalla por el rendimiento del Samsung Galaxy S26 Ultra

Snapdragon es considerada la mejor opción para maximizar el rendimiento de los Samsung S, de acuerdo con Forbes. El portal asegura que esta marca ofrece un mayor rendimiento técnico que Exynos.

Sobre el rendimiento de múltiples núcleos, Snapdragon logró revertir la tendencia con una calificación de 12.386 en la línea comparativa hecha en noviembre por Phone Arena. El Exynos, mientras tanto, quedó por debajo con 11.621.

Según Qualcomm, el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 es el más poderoso del mercado; estará en los smartphones Android de alta gama de fines de 2025 y principios de 2026

Esto terminó de posicionar al primero como el que ofrecerá mejores especificaciones posibles, a pesar de que el segundo haya demostrado una mayor duración de la batería por una brecha mínima.

De todas formas, si bien todavía no fue confirmado si será de forma exclusiva, se espera que el Exynos 2026 sí esté presente en los modelos Galaxy S26 y S26+. Esta línea suele apelar a un menor costo en sus materiales, mientras que Snapdragon la supera en rendimiento.

Forbes asegura que todavía no está claro cómo se desempeñarán ambos chipsets con respecto a la convivencia con la IA. De todas formas, habrá un impulso para mejorar los resultados y el ecosistema.

¿La característica estrella?: Gauss, el modelo de IA generativa del Samsung Galaxy S26 Ultra

Si bien ya estaba presente desde el 2023, el modelo Gauss de inteligencia artificial se integrará al Samsung Galaxy 26 Ultra para muchas funciones incompatibles con teléfonos más antiguos, señaló Phone Arena.

Esta integración requerirá más memoria, por lo que el Galaxy S26 podría administrar las aplicaciones en segundo plano de manera más agresiva que los dispositivos actuales.

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 estará en el corazón de los smartphones de alta gama de 2026 smartphones - Shutterstock

“Los modelos de IA en el dispositivo se ejecutan en él, por lo que no requieren conexión a internet y ofrecen mayor privacidad, ya que los datos no se envían a la nube para su procesamiento. Esto ofrece tranquilidad a los clientes que no desean que su información se envíe a servidores remotos”, explica el portal.