Samsung Galaxy S26 Ultra: últimas actualizaciones confirmadas a semanas de su lanzamiento
La entidad a cargo de su certificación dio a conocer detalles sobre su chipset; cuándo saldrá a la venta el dispositivo en EE.UU.
- 3 minutos de lectura'
El Samsung Galaxy S26 Ultra será el modelo insignia de todos los smartphones que la empresa presente a principios de 2026 en Estados Unidos, específicamente durante los últimos días de enero. Sus últimas actualizaciones indican que el dispositivo contará con el chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.
Especificaciones del Samsung Galaxy S26 Ultra que llegará a EE.UU. en semanas
La certificación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), necesaria antes del lanzamiento del celular, reveló que los números de modelo SM-S948B y SM-S948U utilizaron un SM8850. Esto coincide con Snapdragon 8 Elite Gen 5, según Forbes.
El medio asegura que esto significa una gran noticia para los usuarios, dado que se trata de un chipset externo. La plataforma móvil reemplazará al modelo de fabricación propia de Samsung, el Exynos.
Sin embargo, todo quedará sujeto a los acuerdos separados de cada territorio en su lanzamiento, aunque el Snapdragon aparece como el elegido en EE.UU.
Por otro lado, la Certificación Obligatoria de China enumera al S26 Ultra como SM-9480. Esto sugiere la presencia de conectividad satelital directa en el país asiático.
También ofrecerá carga por cable de 60W, lo que representa un aumento con respecto al actual de 45W. Traducido al tiempo real, con esta actualización el smartphone debería poder cargarse al 80% en 30 minutos.
Snapdragon vs. Exynos: la batalla por el rendimiento del Samsung Galaxy S26 Ultra
Snapdragon es considerada la mejor opción para maximizar el rendimiento de los Samsung S, de acuerdo con Forbes. El portal asegura que esta marca ofrece un mayor rendimiento técnico que Exynos.
Sobre el rendimiento de múltiples núcleos, Snapdragon logró revertir la tendencia con una calificación de 12.386 en la línea comparativa hecha en noviembre por Phone Arena. El Exynos, mientras tanto, quedó por debajo con 11.621.
Esto terminó de posicionar al primero como el que ofrecerá mejores especificaciones posibles, a pesar de que el segundo haya demostrado una mayor duración de la batería por una brecha mínima.
De todas formas, si bien todavía no fue confirmado si será de forma exclusiva, se espera que el Exynos 2026 sí esté presente en los modelos Galaxy S26 y S26+. Esta línea suele apelar a un menor costo en sus materiales, mientras que Snapdragon la supera en rendimiento.
Forbes asegura que todavía no está claro cómo se desempeñarán ambos chipsets con respecto a la convivencia con la IA. De todas formas, habrá un impulso para mejorar los resultados y el ecosistema.
¿La característica estrella?: Gauss, el modelo de IA generativa del Samsung Galaxy S26 Ultra
Si bien ya estaba presente desde el 2023, el modelo Gauss de inteligencia artificial se integrará al Samsung Galaxy 26 Ultra para muchas funciones incompatibles con teléfonos más antiguos, señaló Phone Arena.
Esta integración requerirá más memoria, por lo que el Galaxy S26 podría administrar las aplicaciones en segundo plano de manera más agresiva que los dispositivos actuales.
“Los modelos de IA en el dispositivo se ejecutan en él, por lo que no requieren conexión a internet y ofrecen mayor privacidad, ya que los datos no se envían a la nube para su procesamiento. Esto ofrece tranquilidad a los clientes que no desean que su información se envíe a servidores remotos”, explica el portal.
Otras noticias de Agenda EEUU
Oferta ampliada. La actualización gratis que ofrece Amazon Prime a sus suscriptores en EE.UU.
Ahora exige US$1 millón. Es residente legal de EE.UU., el ICE destrozó su auto para detenerla y la mandó al hospital
Aumentan los beneficios. Calendario de pagos del Seguro Social en enero de 2026 en Nueva York
- 1
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones del 15 al 19 de diciembre
- 2
Nueva regla de la CBP: los últimos cambios para los turistas con el Formulario I-94
- 3
Noticias de Florida, en vivo: DeSantis vs. Trump por la IA y lo que hay que saber hoy, lunes 15 de diciembre
- 4
Trump demandó a la BBC por 10.000 millones de dólares y la cadena respondió que irá a juicio