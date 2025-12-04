En Estados Unidos: cuándo se lanza el Galaxy Z TriFold, el celular triplegable de Samsung

El Galaxy Z TriFold es el nuevo teléfono triplegable de Samsung para la era de la inteligencia artificial móvil. La compañía lo presentó en el Samsung Newsroom U.S. el 1° de diciembre de 2025 y lo describió como un dispositivo premium con un cuerpo delgado y una pantalla principal de 10 pulgadas. El comunicado traza un plan de disponibilidad escalonado y anticipa beneficios extra para quienes lo compren, como una prueba de Google AI Pro y un programa especial de reparación de pantalla.

¿Cuándo se lanza el Galaxy Z TriFold y cómo es el calendario de disponibilidad?

Samsung indicó que el Galaxy Z TriFold estará disponible para la compra en Corea el Sur el 12 de diciembre de 2025. Luego, el plan de disponibilidad contempla su llegada a otros mercados, entre ellos China, Taiwán, Singapur y Emiratos Árabes Unidos.

A su vez, señalan que el dispositivo estará disponible en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026. La fecha exacta aún no ha sido confirmada.

Samsung detalló que, en los países de lanzamiento, el teléfono se ofrecerá en locales minoristas seleccionados, con instancias de hands-on discovery —es decir, prueba directa del dispositivo— para conocer el formato triplegable y recibir ayuda en la tienda. La marca también invita a usar Try Galaxy, una herramienta que permite experimentar el entorno de los dispositivos Galaxy antes de comprar el producto final.

¿Cómo es el Galaxy Z TriFold y su nuevo formato triplegable?

En el comunicado, Samsung define al Galaxy Z TriFold como “la nueva forma de la innovación móvil”.

El dispositivo se abre dos veces hasta revelar una pantalla de 10 pulgadas, que la empresa describe como la más inmersiva en un teléfono Galaxy, orientada a productividad en un “espacio de trabajo móvil” y a una experiencia de visualización cinematográfica.

El formato utiliza un diseño que se pliega hacia adentro para proteger la pantalla principal. Sus características son:

El mecanismo se desarrolló para que la apertura y el cierre resulten sencillos.

Tiene un sistema de autoalarma que avisa si la persona intenta plegar de forma incorrecta el teléfono, mediante alertas en pantalla y vibraciones.

que avisa si la persona intenta plegar de forma incorrecta el teléfono, mediante alertas en pantalla y vibraciones. El Galaxy Z TriFold es además el primer teléfono móvil con Samsung DeX que funciona de modo independiente.

que funciona de modo independiente. Desde el panel de Quick Settings, se puede activar DeX para acceder al conjunto de trabajo más avanzado de Galaxy, con hasta cuatro escritorios que ejecutan cinco apps simultáneas en cada uno.

En Extended Mode , el usuario agrega una segunda pantalla y arma una experiencia de doble monitor con un display externo.

, el usuario agrega una segunda pantalla y arma una experiencia de doble monitor con un display externo. El sistema permite arrastrar y soltar aplicaciones entre las pantallas y trabajar en ambas con eficiencia de escritorio.

y trabajar en ambas con eficiencia de escritorio. Admite la conexión de mouse y teclado Bluetooth (que se venden por separado) para convertir el equipo en una estación de trabajo portátil.

Las funciones de Galaxy AI, Photo Assist y Gemini Live

El Galaxy Z TriFold incorpora Photo Assist, un conjunto de herramientas que usa inteligencia artificial para editar imágenes.

Incluye Generative Edit , que permite modificar o completar fotos con IA.

, que permite modificar o completar fotos con IA. Está equipado con Sketch to Image , que transforma un boceto en una imagen generada automáticamente.

, que transforma un boceto en una imagen generada automáticamente. El sistema habilita comparar el antes y el después de la edición y necesita conexión a internet y una Samsung Account. Ambas funciones producen archivos de hasta 12 MP y colocan un watermark visible para indicar el uso de Galaxy AI.

Samsung aclara que los resultados pueden variar y que no garantiza precisión absoluta.

El teléfono también suma Browsing Assist , que resume textos o traduce contenidos dentro de Samsung Internet sin cambiar de aplicación.

, que resume textos o traduce contenidos dentro de sin cambiar de aplicación. Otra incorporación es Gemini Live, una herramienta de IA multimodal capaz de interpretar lo que el usuario ve, dice y hace. Permite realizar preguntas contextuales mientras se trabaja en otras tareas y ofrece ayuda en tiempo real cuando se comparte pantalla o se utiliza la cámara.

El comunicado ejemplifica su funcionamiento al describir cómo la herramienta puede sugerir un diseño si el usuario muestra una habitación, un sitio de compras y colores de pintura.

Beneficios por la compra: seis meses de Google AI Pro y descuento en reparación de pantalla

Samsung anunció dos beneficios para quienes compren un Galaxy Z TriFold:

Seis meses de Google AI Pro , con acceso a funciones avanzadas en la app Gemini, video generado con Veo3 y 2 TB de almacenamiento en la nube . La oferta finaliza el 20 de julio de 2026 en Estados Unidos. Tras el período de prueba, la suscripción pasa a US$19,99 por mes . China queda excluida del beneficio por no admitir servicios de Google.

, con acceso a funciones avanzadas en la app Gemini, video generado con Veo3 y . La oferta finaliza el en Estados Unidos. Tras el período de prueba, la suscripción pasa a . China queda excluida del beneficio por no admitir servicios de Google. Descuento único del 50% en el costo de reparación de pantalla. Esto es válido para todos los compradores del Galaxy Z TriFold.