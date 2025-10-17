Está en Milwaukee y es considerado uno de los hoteles embrujados de EE.UU.: estrellas de la MLB se niegan a hospedarse

Existe un hotel en Milwaukee que se considera embrujado y es tema de conversación entre los jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés). El lugar es famoso por sus relatos sobre apariciones y, por esa razón, muchos deportistas se niegan a hospedarse allí.

Cuál es el hotel embrujado donde las estrellas de la MLB no quieren alojarse

Se trata del hotel de lujo Pfister, ubicado en el centro de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos; propiedad de Guido Pfister y su hijo, Charles F. Pfister. Fue inaugurado en 1893, y Charles murió en 1927 y, desde entonces, se dice que su espíritu ronda por las instalaciones, según The New York Times.

El Hotel Pfister es conocido en EE.UU. por alojar a los jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, que juegan en el cercano estadio American Family Field (Instagram/@rock_camp)

Se asegura que se ha visto su fantasma cerca de la escalera principal o que aparece en el salón de baile y en la novena planta. Los huéspedes también han informado que sus aparatos electrónicos se encienden y apagan sin explicación, que escuchan pasos, golpes y ven luces parpadeantes u objetos que cambian de lugar.

La leyenda cuenta que el hotel se construyó sobre un cementerio privado, de acuerdo con Anna Lardinois, escritora y propietaria de Gothic Milwaukee, una empresa que ofrece recorridos por lugares espeluznantes de la ciudad. Varios huéspedes afirman haber sentido presencias y haber visto una figura sombría en el balcón del salón de baile, informó The New York Times.

Son varios los jugadores de béisbol que han tenido la oportunidad de experimentar eventos extraños en el hotel (Instagram/@portalalodscndo)

Jugadores de la MLB se niegan a quedarse en el hotel

Entre los huéspedes frecuentes del Pfister se encuentran equipos de las Grandes Ligas que visitan la ciudad para enfrentar a los Cerveceros de Milwaukee. Algunos jugadores han contado sucesos extraños durante sus estadías, como ruidos y luces que se prenden y apagan sin motivo.

La estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, aseguró que se niega a dormir allí por temor a los fantasmas. En 2023 fue noticia porque alquiló un Airbnb en lugar de alojarse en el Pfister, señaló Sports Illustrated.

Algunos habitantes de Milwaukee incluso ven estas historias como una especie de ayuda sobrenatural para que los equipos locales ganen.

El Pfister se sitúa en Milwaukee, Wisconsin y es uno de los más famosos por sus historias (Instagram/@portalalodscndo)

Bryce Harper, figura de los Philadelphia Phillies, franquicia valuada en 330 millones de dólares, también relató en 2015 que su ropa apareció al otro lado de la habitación mientras dormía.

“Cuando me desperté por la mañana, lo juro por todos los cielos, la ropa estaba en el suelo y la mesa, al otro lado de la habitación, contra la pared”, contó Harper entonces. “Estaba tan nervioso. Pensé que alguien había entrado en mi habitación. No tenía idea de qué había pasado, así que miré a mi alrededor y luego comprobé si la puerta seguía cerrada, y así era”.

Otra de las estrellas que decidió no quedarse en el hotel fue Teoscar Hernández, quien contó hace pocos días que su esposa, Jennifer, le pidió cambiar de alojamiento porque el Pfister estaba embrujado.

“Mi esposa me lo contó”, dijo Hernández. “Las luces, en algunas habitaciones, se apagan y se encienden solas. En las puertas se oyen ruidos, pasos, cosas raras... No soy el tipo que dice: ‘Ah, sí, ya lo he vivido antes’, porque no lo soy. Y no creo que vaya a vivirlo”, citó Telemundo.

El jugador Teoscar Hernández decidió no hospedarse en el hotel por los rumores de fantasmas (Instagram/@juanjoserodrd)

El Pfister es conocido entre las estrellas de la MLB por sus relatos escalofriantes y, por eso, se lo apoda “el hotel más embrujado del béisbol”.

¿Realmente existen los fantasmas del hotel Pfister?

De acuerdo con Sports Illustrated, muchos creen que es el espíritu de Charles Pfister, el hijo del propietario original, quien deambula por las escaleras, se hace oír con pasos y golpea las paredes.

Los informes sobre estas presencias se multiplicaron en 2009, después de que varios jugadores de las Grandes Ligas contaran los extraños episodios que habrían vivido dentro del hotel.