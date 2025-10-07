Quién ganará el campeonato de la MLB en 2025, según la inteligencia artificial
De acuerdo con la IA, hay tres equipos favoritos para llevarse la Serie Mundial, incluidos los actuales campeones
La postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) ya está en marcha tras la ronda de comodines, y solo dos equipos llegarán al Juego de Campeonato para pelear por el título del rey de los deportes. Con el arranque de las Series Divisionales, distintas herramientas de inteligencia artificial han revelado sus pronósticos sobre los posibles campeones de la Serie Mundial 2025.
Quiénes son los favoritos para ganar la Serie Mundial 2025, según la IA
Aunque los resultados en el béisbol dependen de múltiples factores —como lesiones, estrategias y desempeño individual—, tres equipos se perfilan como los grandes contendientes, según diferentes plataformas de IA: Dodgers de Los Ángeles, Phillies de Filadelfia y Marineros de Seattle.
Copilot
De acuerdo con Copilot, los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones de la MLB, vuelven a posicionarse como el principal candidato para repetir la hazaña del año pasado.En la lista también figuran los Phillies de Filadelfia, que comenzaron la postemporada como favoritos, y los Marineros de Seattle, impulsados por su poderosa ofensiva liderada por Julio Rodríguez, Eugenio Suárez y Cal Raleigh.
ChatGPT
Para esta IA, los Dodgers son nuevamente los favoritos al título, seguidos de Toronto Blue Jays, Milwaukee Brewers y Seattle Mariners.Aunque Filadelfia partía como la gran apuesta al inicio de la postemporada, su derrota en el primer juego ante los Tigres de Detroit cambió el panorama, reforzando el favoritismo del conjunto angelino.
Gemini
El análisis de Gemini también coloca a los Dodgers de Los Ángeles como el equipo a vencer, gracias a su plantilla estelar con Mookie Betts, Freddie Freeman, Shohei Ohtani y el lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto.Entre sus principales competidores se encuentran los Phillies, con una rotación liderada por Zack Wheeler y Aaron Nola.Otros contendientes que aparecen en las proyecciones son los Bravos de Atlanta, Mets de Nueva York, Yankees de Nueva York, Astros de Houston y Azulejos de Toronto.
Equipos que clasificaron a la postemporada de la MLB 2025
Las escuadras que avanzaron y ya juegan la postemporada de la MLB, son en total ocho, cuatro de la Liga Americana y cuatro de la Liga Nacional. Estos son los equipos que buscan llegar al juego de campeonato:
Liga Americana
- Tigres de Detroit
- Marineros de Seattle
- Azulejos de Toronto
- Yankees de Nueva York
Liga Nacional
- Padres de San Diego
- Cerveceros de Milwaukee
- Phillies de Filadelfia
- Dodgers de Los Ángeles
Cómo van los campeones de la MLB
Tras eliminar a los Cachorros de Chicago en la ronda de comodines, los Dodgers de Los Ángeles avanzaron a la Serie Divisional, donde ya superan a los Phillies de Filadelfia por un juego.Para avanzar al Juego de Campeonato, el conjunto californiano deberá ganar tres de los cinco partidos de esta fase.
El creciente uso de herramientas de inteligencia artificial en el análisis deportivo no solo está transformando las predicciones de torneos, sino también la forma en que los equipos toman decisiones tácticas. Hoy, los algoritmos permiten anticipar rendimientos, ajustar estrategias en tiempo real y analizar miles de datos por partido.
