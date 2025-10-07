Quién ganará el campeonato de la MLB en 2025, según la inteligencia artificial

La postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) ya está en marcha tras la ronda de comodines, y solo dos equipos llegarán al Juego de Campeonato para pelear por el título del rey de los deportes. Con el arranque de las Series Divisionales, distintas herramientas de inteligencia artificial han revelado sus pronósticos sobre los posibles campeones de la Serie Mundial 2025.

Quiénes son los favoritos para ganar la Serie Mundial 2025, según la IA

Aunque los resultados en el béisbol dependen de múltiples factores —como lesiones, estrategias y desempeño individual—, tres equipos se perfilan como los grandes contendientes, según diferentes plataformas de IA: Dodgers de Los Ángeles, Phillies de Filadelfia y Marineros de Seattle.

During the Cincinnati Reds game against the Los Angeles Dodgers on Monday, July 28, 2025 at Great American Ball Park in Cincinnati, OH / MLB LCC (Photo by Abdoul Sow) MLB Communications

Copilot

De acuerdo con Copilot, los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones de la MLB, vuelven a posicionarse como el principal candidato para repetir la hazaña del año pasado.En la lista también figuran los Phillies de Filadelfia, que comenzaron la postemporada como favoritos, y los Marineros de Seattle, impulsados por su poderosa ofensiva liderada por Julio Rodríguez, Eugenio Suárez y Cal Raleigh.

ChatGPT

Para esta IA, los Dodgers son nuevamente los favoritos al título, seguidos de Toronto Blue Jays, Milwaukee Brewers y Seattle Mariners.Aunque Filadelfia partía como la gran apuesta al inicio de la postemporada, su derrota en el primer juego ante los Tigres de Detroit cambió el panorama, reforzando el favoritismo del conjunto angelino.

Gemini

El análisis de Gemini también coloca a los Dodgers de Los Ángeles como el equipo a vencer, gracias a su plantilla estelar con Mookie Betts, Freddie Freeman, Shohei Ohtani y el lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto.Entre sus principales competidores se encuentran los Phillies, con una rotación liderada por Zack Wheeler y Aaron Nola.Otros contendientes que aparecen en las proyecciones son los Bravos de Atlanta, Mets de Nueva York, Yankees de Nueva York, Astros de Houston y Azulejos de Toronto.

Equipos que clasificaron a la postemporada de la MLB 2025

Las escuadras que avanzaron y ya juegan la postemporada de la MLB, son en total ocho, cuatro de la Liga Americana y cuatro de la Liga Nacional. Estos son los equipos que buscan llegar al juego de campeonato:

Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles, reacciona después de que el dominicano Teoscar Hernández conectó un jonrón de tres carreras al lanzador de los Filis de Filadelfia, Matt Strahm, durante la séptima entrada en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional de béisbol, el sábado 4 de octubre de 2025, en Filadelfia. (AP Photo/Matt Rourke) Matt Rourke - AP

Liga Americana

Tigres de Detroit

Marineros de Seattle

Azulejos de Toronto

Yankees de Nueva York

Liga Nacional

Padres de San Diego

Cerveceros de Milwaukee

Phillies de Filadelfia

Dodgers de Los Ángeles

Cómo van los campeones de la MLB

Tras eliminar a los Cachorros de Chicago en la ronda de comodines, los Dodgers de Los Ángeles avanzaron a la Serie Divisional, donde ya superan a los Phillies de Filadelfia por un juego.Para avanzar al Juego de Campeonato, el conjunto californiano deberá ganar tres de los cinco partidos de esta fase.

Mookie Betts, de los Dodgers de Los Ángeles, festeja luego de producir una carrera con un sencillo ante los Rojos de Cincinnati, en el segundo juego de la serie de comodines, el miércoles 1 de octubre de 2025 (AP Foto/Mark J. Terrill) Mark J. Terrill - AP

El creciente uso de herramientas de inteligencia artificial en el análisis deportivo no solo está transformando las predicciones de torneos, sino también la forma en que los equipos toman decisiones tácticas. Hoy, los algoritmos permiten anticipar rendimientos, ajustar estrategias en tiempo real y analizar miles de datos por partido.