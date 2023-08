Estaba de vacaciones con su familia, tomó casi dos litros de agua en 20 minutos porque se sentía deshidratada y murió

escuchar

El caso de una mujer que murió en Indiana por tomar demasiada agua ya le dio la vuelta al mundo por lo extraño que fue. La estadounidense estaba de vacaciones en Lake Freeman y, de un momento a otro, sintió que estaba deshidratada, así que ingirió todo el líquido que tenía a su alcance. Luego, falleció.

El suceso tuvo lugar el fin de semana del 4 de julio, cuando Ashley Summers, de 35 años, se fue de viaje junto a su esposo, sus hijos y hermanos. Justo en el último día de las vacaciones, les comentó a sus acompañantes que no sentía saciedad al beber agua y tomó medidas extremas al respecto, según informó su hermano Devon Miller a WRTV: “Alguien dijo que bebió cuatro botellas de agua en 20 minutos. Quiero decir, una botella de agua promedio es como 470 mililitros, por lo que fueron alrededor de 1,8 litros los que bebió en un lapso de 20 minutos. Eso es medio galón. Eso es lo que se supone que debes beber en un día entero”.

La mujer se fue de vacaciones con su familia y al regresar sucedió la tragedia Ashley Summers/Facebook

En ese instante todo parecía normal, Summers se sintió un poco más refrescada y siguió disfrutando del lago, donde se encontraba. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando afirmó que estaba mareada y que tenía dolor de cabeza persistente. Tanto ella como sus seres queridos volvieron a la casa tal como lo habían planeado, en espera de que los malestares de la mujer disminuyeran, pero no fue así.

Una vez que llegaron, la norteamericana se desmayó en su garaje, por lo que de inmediato la llevaron al Hospital IU Health Arnett. “Mi hermana Holly me llamó y se escuchaba un desastre absoluto. Me dijo ‘Ashley está en el hospital. Tiene una inflamación cerebral, no saben qué lo causó, no saben qué pueden hacer para que disminuya y no se ve bien’”, afirmó Miller.

El panorama empeoró en poco tiempo, dado que la paciente nunca recuperó el conocimiento y los médicos terminaron informando su fallecimiento. El motivo del deceso, según explicaron, fue que tomara tanta agua de forma abrupta. “Fue un shock para todos nosotros. Cuando empezaron a hablar de la toxicidad del agua no lo podíamos creer”, recordó Miller.

El parte médico

Luego de asimilar la muerte de Summers, la familia se hizo presente en diferentes medios de comunicación para dar a conocer el caso. La finalidad es que la gente sepa qué es lo que podría causarles la ingesta desmedida de agua. De acuerdo con el doctor Blake Froberg, toxicólogo del hospital, esta causa de fallecimiento no es muy común, pero sí es normal que ocurra durante el verano o en escenarios donde la gente está expuesta al calor, por ejemplo, quienes trabajan al aire libre o hacen ejercicio con frecuencia.

La muerte de la mujer tomó por sorpresa a su familia Ashley Summers/Facebook

El motivo es que se ingiere tanta agua, que el cuerpo no termina de asimilarla. “Hay ciertas cosas que pueden hacer que alguien tenga más riesgo, pero lo que ocurre en general es que tienes demasiada agua y no tienes suficiente sodio en el cuerpo”, declaró para el medio citado. En consecuencia, el experto enfatizó en que siempre es necesario tomar líquidos con electrolitos, sodio y potasio.

