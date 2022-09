Estaba de vacaciones en Florida, jugó a la lotería y su vida cambió para siempre: “¡No podía creerlo!”

Dicen que las situaciones inesperadas son las que más se disfrutan o se lamentan. En el caso de Solomon Garens fue lo primero, ya que su vida cambió en un abrir y cerrar de ojos luego de ganar la lotería mientras estaba de vacaciones con su familia en Florida. Si no fuera porque su esposa le pidió detenerse un segundo en una gasolinera para comprar agua, quizá su suerte no sería la misma en estos momentos.

El hombre, de 45 años, es originario de la ciudad de Munroe Falls, Ohio, pero viajó a la Florida porque le prometió a sus hijos que los llevaría a visitar a su familia antes de que terminara el verano. Emprendió un recorrido de 17 horas para poder llegar a su destino, así que tanto él como los demás ocupantes del vehículo estaban agotados.

Fue así que la señora Garens le dijo que hiciera una parada algunas horas antes de llegar, para poder beber agua y tomar un descanso, dado que los viajes largos suelen ser muy pesados y para ellos no fue la excepción. El hombre se detuvo a cargar combustible en un RaceTrac en Palm Coast y descendió del carro para adquirir algunos productos en una tienda de conveniencia.

Ganaron millones en la lotería, pero una mala decisión casi los deja sin nada Pexels

Ya en medio de las compras se le cruzó la idea de llevarse también el boleto de raspadito de la lotería. Lo compró sin pensar que tiempo después lograría superar las posibilidades y convertirse en un afortunado ganador de una cantidad millonaria. Aunque no se detalló cuál fue la reacción del hombre cuando se enteró de su premio, en declaraciones consignadas por El Diario NY, aseguró que la noticia significó una gran sorpresa. “Cuando vi el premio del millón de dólares, no podía creerlo. Supongo que la única mala noticia es que esto añadió un desvío de cuatro horas a nuestro viaje (para ir a cobrar el premio)”, detalló Garen.

El ganador eligió recibir su premio en un pago único de 795.000 dólares, después de descontar impuestos, mientras que la gasolinera recibirá una comisión adicional de 2000 dólares por haber vendido el boleto ganador.

La Lotería de Florida informó que el juego GOLD RUSH LIMITED, en el que participó el estadounidense, se lanzó en septiembre de 2021. Este concurso tiene un total de 32 premios mayores de cinco millones de dólares, así como 100 de un millón. Adicionales hay otros 33.000 premios que van desde los US$1000 hasta los US$100.000.

Ganar la lotería es posible, aunque las probabilidades no son tan altas; la foto es ilustrativa Pexels

¿Qué es un raspadito de lotería?

Los boletos raspaditos no son iguales a los otros tickets con los que se participa para ganar algún premio de lotería. En este caso, es el mismo usuario quien descubre si es el ganador o no a través de una dinámica muy sencilla y al momento. Lo único que tiene que hacer es raspar la superficie del billete y verificar si debajo del material hay alguna cifra. Por supuesto que la mayoría tienen algún mensaje que indica que el participante no ganó, pero hay otros que dicen lo contrario, como en el caso de los Garens.