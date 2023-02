Estaba en una reunión de trabajo y descubrió algo terrible cuando un empleado compartió su pantalla: “Desagradable”

escuchar

Las videollamadas se han vuelto parte de la vida cotidiana y generalmente pueden simplificar la rutina de los equipos de trabajo. No obstante, determinadas situaciones podrían complicar el diálogo y las relaciones de negocios. Recientemente, una ejecutiva de una empresa de reclutamiento vivió un momento bochornoso al darse cuenta de que un grupo de hombres sostenían una conversación grotesca sobre su apariencia en plena reunión.

Whitney Sharpe es vicepresidenta de una empresa de reclutamiento y dotación de personal. En días pasados, tuvo una reunión virtual con representantes de un proveedor de tecnología que le tenían que hacer la demostración de un producto. Sin embargo, al momento de compartir la pantalla de uno de los empleados, quedó a la vista de todos la conversación incómoda.

“Cuando un vendedor comparte accidentalmente el chat de su equipo y todo lo que dicen son cosas desagradables sobre mí. Estamos en 2023, ¿pueden dejar de hacer esto?”, escribió la directiva al exponer la situación a través de un video en su cuenta de TikTok, @whitneyrose617, que ya superó las 14 millones de visualizaciones.

Una alta ejecutiva sorprendió a los empleados que criticaban su apariencia

Aunque este fue un momento incómodo para ella, supo mantener la calma y esperar a que se terminara de tratar el objetivo de la reunión. Unos 15 minutos después, cuando la charla de trabajo llegaba a su fin, tomó una decisión valiente para hacer frente al acoso descarado y confrontó al grupo.

“Si vamos a seguir trabajando juntos, quiero hablar con una mujer como representante de ventas, porque no quiero tener que estar viendo conversaciones sobre mi aspecto cuando comparten su pantalla”, afirmó en la videollamada. Aunque todos parecían querer ignorar lo que había pasado, en el clip se escuchó la voz de uno de los participantes, que admitió que lo que habían hecho fue “inexcusable”.

A menos de una semana de su publicación, el video en TikTok recibió más de 25.500 reacciones. La mayoría de los usuarios aplaudieron la templanza y la serenidad que mostró ante la situación de acoso. “Lo manejaste de una manera fantástica. Mostraste madurez y fuiste mucho más profesional que ellos”, dijo alguien. “Fuiste demasiado amable, deberías haber cambiado de proveedor y asegurarte de que ellos sabían por qué los dejabas”, opinó otra persona.

“Definitivamente, podría haber sido mucho más dura con ellos”, admitió Whitney Sharpe en una entrevista posterior con el sitio Today.com. “Mi mente decía: ‘No llores, no llores, no llores, solo pronuncia las palabras’”. En su relato aseguró que si hubiera mostrado una reacción explosiva o de enojo, los hombres podrían haber dicho que estaba “demasiado emocional” y no quería que eso fuera una excusa para ellos.

“Es duro ser mujer”

La ejecutiva criticó la forma de disculparse de la empresa

“Es duro ser mujer en un campo dominado por hombres”, se lee en el primer video publicado por Whitney Sharpe. Más allá del lamento por la desigualdad y el maltrato que puede existir en el mundo de los negocios, el hecho se volvió la base para impulsar otros cambios en su empresa. Un día después de lo sucedido, el director ejecutivo de la compañía se comunicó con ella para saber lo que había sucedido. “Estaba en línea con un abogado y su jefe de recursos humanos”, dijo a Today. A pesar de la atención, lo que le dijeron “no le parecía genuino en absoluto”. Hasta ahora, Sharpe no ha recibido una disculpa de ninguno de los hombres que estaban en la videollamada.

Tras el incidente, la ejecutiva decidió buscar a expertos en agresiones sexuales y organizaciones sin fines de lucro que trabajan para evitar el acoso laboral, con el objetivo de capacitarse y utilizar su popularidad recién ganada para ayudar a otras personas que atraviesen la misma situación.

LA NACION