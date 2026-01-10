Estados Unidos: capturan a un sujeto acusado de asesinar a seis personas en tres puntos diferentes en Mississippi

WEST POINT.- Una persona se encuentra bajo custodia policial este sábado tras el asesinato de seis personas en una serie de tiroteos relacionados entre sí en la localidad de West Point, al este de Mississippi, de acuerdo a lo que informaron las autoridades.

El jefe policial del condado Clay, Eddie Scott, afirmó en una publicación de Facebook que el viernes por la noche “múltiples vidas inocentes” se perdieron “debido a la violencia” en la ciudad de West Point, cerca de la frontera con Alabama.

El jefe de policía comentó a WTVA 9 News que seis personas fueron asesinadas en tres ubicaciones distintas. Algunas de ellas tendrían vínculos familiares con el agresor, pero por el momento se desconocen sus identidades.

“Un sospechoso está bajo custodia y ya no representa una amenaza para la comunidad, escribió Scott en Facebook.

“Les pido que incluyan a nuestras víctimas y sus familias en sus oraciones. Las fuerzas del orden están ocupadas investigando y proporcionarán una actualización tan pronto como sea posible”, manifestó.

La jefatura de la policía no proporcionó más detalles temprano el sábado, pero planea realizar una conferencia de prensa en el día de hoy. También se desconoce la identidad del asesino o su edad.

