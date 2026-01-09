Estados Unidos: dos personas resultaron heridas en Portland por agentes federales de inmigración

PORTLAND.- Agentes federales de inmigración dispararon contra dos personas que resultaron heridas el jueves en Portland, Oregon, según informaron las autoridades. Ambos fueron trasladados a un hospital y se desconoce su estado.

“Dos personas están en el hospital después de un tiroteo que involucró a agentes federales”, señaló la Policía de Portland en un comunicado, un día después de que una mujer estadounidense muriera por el disparo de un oficial de inmigración en Mineápolis.

La policía local -que recalcó que sus agentes no estuvieron involucrados en el tiroteo- dijo en un comunicado que acudió tras recibir llamados de auxilio a primera hora de la tarde. “Los agentes respondieron y encontraron a un hombre y a una mujer con aparentes heridas de bala. Los policías aplicaron un torniquete y solicitaron la presencia de personal médico de emergencia”, informaron.

Agentes federales de inmigración dispararon e hirieron a personas en Portland, Oregon Jenny Kane - AP

La oficina local del FBI hizo una publicación en redes sociales confirmando el tiroteo, pero luego la eliminó. “El FBI de Portland investiga un tiroteo que involucra a agentes y que ocurrió aproximadamente a las 14:15 en el que participaron agentes de Aduanas y Protección Fronteriza y en el que dos individuos fueron heridos”, señalaba la publicación.

El alcalde de Portland, el demócrata Keith Wilson, aseguró que el hecho es el “resultado” de la presencia de agentes federales fuertemente armados en su ciudad, como parte de los operativos ordenados por el presidente Donald Trump contra la inmigración irregular.

Esto sucede un día después de que un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abatió a una ciudadana estadounidense este miércoles en la ciudad de Minneapolis.

“Solo un día después de la horrenda violencia en Minnesota a manos de agentes federales, nuestra comunidad en Portland ahora se enfrenta a otro problemático incidente”, afirmó refiriéndose a la muerte de una mujer de 37 años.

“Portland no es un ‘campo de entrenamiento’ para agentes militarizados y la ‘fuerza total’ con la que amenaza la administración tiene consecuencias mortales”, dijo el alcalde. Y pidió al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que termine “todas las operaciones” en su ciudad hasta que acabe la investigación.

Ambos episodios ocurren en el marco de una serie de fiscalizaciones federales masivas. En el caso de la mujer que murió ayer en Minneapolis, la vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, informó que el empleado de la agencia gubernamental utilizó su arma reglamentaria contra un vehículo particular en una zona residencial.

El momento en que un agente de migraciones ICE dispara y mata a una mujer en Minneapolis

La víctima fue más tarde identificada por su madre como Renee Nicole Good, una norteamericana de 37 años. En un comunicado, la ciudad de Minneapolis informó que la mujer fue rescatada de su auto por bomberos y trasladada a un centro médico, donde finalmente murió.

Donald Trump, quien ordenó estas redadas contra los migrantes en todo el país, acusó a la mujer de atropellar al agente. “La mujer que conducía el automóvil estaba muy alterada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, intencionada y viciosa al agente del ICE, que al parecer le disparó en defensa propia”, escribió Trump en Truth Social.

Agencia AP y AFP