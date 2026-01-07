Un agente del ICE mató a tiros a una mujer en una redada migratoria en EE.UU.

MINNEAPOLIS.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) confirmó que un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a una mujer el miércoles en Minneapolis.

El agente disparó contra la mujer en su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis, dijo la vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

El tiroteo marca una escalada dramática de la última de una serie de operaciones de control migratorio en las principales ciudades estadounidenses bajo la administración de Trump. Es al menos la quinta persona muerta en un puñado de estados desde 2024.

El hecho violento ocurrió en la intersección de East 34th Street y Portland Avenue durante una jornada de fiscalización federal. Según la McLaughlin, el oficial efectuó disparos defensivos contra el vehículo de la víctima.

Agentes federales permanecen cerca de un bloqueo en Portland Avenue y East 32nd Street Tim Sullivan� - AP�

Esta respuesta armada derivó de una supuesta agresión: el DHS alegó que la mujer intentó atropellar a los oficiales federales destacados en la zona. McLaughlin calificó a la fallecida como integrante de un grupo de “alborotadores”.

Tras la descarga de fuego, los testigos observaron un automóvil color granate con un impacto de bala en el parabrisas y restos de un choque previo en la escena.

Agentes de seguridad trabajan en la escena del tiroteo que involucró a fuerzas federales, el miércoles 7 de enero de 2026, en Minneapolis Tom Baker� - FR172309 AP�

La magnitud de este operativo responde a un plan masivo de la administración Trump, que desplegó hasta 2000 efectivos en las “Ciudades Gemelas” (Minneapolis y Saint Paul). De acuerdo con información de ABC News, la operación incluye a 600 agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y 1400 de ICE.

El artículo de dicha cadena también señaló que las autoridades enfocan sus esfuerzos en presuntos casos de fraude en centros infantiles gestionados por la comunidad somalí.

Agentes de seguridad trabajan en la escena del tiroteo que involucró a fuerzas federales, el miércoles 7 de enero de 2026, en Minneapolis Tom Baker� - FR172309 AP�

Debido al incremento de la violencia, el alcalde Jacob Frey repudió la intervención y exigió que las fuerzas federales abandonen la ciudad de forma inmediata. Frey aseguró que la presencia de estos funcionarios solo provoca caos y vulnera la seguridad de las poblaciones de inmigrantes y refugiados.

Por ello, el municipio solicitó a los habitantes que eviten el área del conflicto mientras los peritajes continúan.

Personas protestan mientras agentes de seguridad trabajan en la escena del tiroteo que involucró a fuerzas federales, el miércoles 7 de enero de 2026, en Minneapolis Tom Baker� - FR172309 AP�

El malestar institucional coincide con la furia de los manifestantes, quienes se congregaron detrás del cordón policial para increpar a las autoridades. Los ciudadanos presentes gritaron “¡Vergüenza!” y utilizaron silbatos para expresar su rechazo ante la mirada del comandante Gregory Bovino, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

La tensión aumentó con la presencia de cinta amarilla y un fuerte contingente de seguridad local y nacional.

A pesar del tumulto, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, pidió que la población mantenga la calma mientras su oficina recolecta datos precisos sobre el deceso.

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, coordinó estas acciones de vigilancia en el terreno desde el martes pasado. No obstante, la desconfianza persiste entre los residentes ante la falta de detalles específicos sobre la identidad de la persona muerta.

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU Kristi Noem en el Congreso en Washington el 11 de diciembre del 2025. (AP foto/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

Como contraparte a la ofensiva federal, organizaciones civiles como la Red de Defensa de la Inmigración instruyeron a voluntarios para actuar frente a estas redadas. Mary Moran, una de las participantes, declaró que su intervención es un deber ciudadano ante la magnitud de la fuerza desplegada.

Esta movilización social busca mitigar el impacto de lo que las autoridades locales consideran una política que vuelve menos segura a la comunidad.

Agencias AP y Reuters