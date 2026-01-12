Un hombre embistió con un camión de mudanzas contra una protesta anti-régimen de Irán en Los Ángeles

LOS ÁNGELES.– Un hombre condujo el domingo un camión de mudanzas de la conocida empresa de alquileres U-Haul a través de un grupo de manifestantes que marchaban en Los Ángeles en apoyo a las protestas antigubernamentales que tienen lugar en Irán, causando pánico y furia entre los convocados.

El camión, con una ventanilla y los espejos laterales destrozados, fue detenido a varias cuadras de distancia y rodeado por patrulleros. Imágenes aéreas de un helicóptero del canal local ABC7 mostraron a agentes manteniendo a la multitud a raya mientras los manifestantes rodeaban el camión, lanzaban golpes contra el conductor e introducían mástiles de banderas por la ventanilla del lado del conductor.

Manifestación iraní en Los Ángeles

El conductor, cuya identidad no fue revelada, fue detenido “a la espera de una investigación adicional”, informó la policía en un comunicado emitido el domingo por la noche.

Según el comunicado policial, una persona fue atropellada por el camión, pero nadie resultó gravemente herido. Dos personas fueron evaluadas por paramédicos y ambas rechazaron recibir tratamiento, informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Un cartel en el camión decía: “No al Sha. No al régimen. EE.UU.: no repitan 1953. No a los mulás”, en una aparente referencia al golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en aquel año, que derrocó al entonces primer ministro Mohammad Mossadegh.

Manifestación iraní en Los Ángeles

Estados Unidos llevó a cabo el golpe de Estado de agosto de 1953 por temor a que la Unión Soviética lograra expandir su influencia en Irán, en un contexto en el que los comunistas se fortalecían dentro del país. El terreno había sido preparado en parte por los británicos, que querían recuperar el acceso a la industria petrolera iraní, nacionalizada previamente por Mossadegh.

El golpe derrocó a Mossadegh y consolidó el poder del sha Mohammad Reza Pahlavi. También encendió la mecha de la Revolución Islámica de 1979, que llevó al sha, gravemente enfermo, a huir de Irán y permitió que el ayatollah Ruhollah Khomeini instaurara la teocracia que aún gobierna el país.

Embestida contra la manifestación

Videos compartidos con The New York Times por una persona presente en la protesta, así como otros publicados en redes sociales, muestran al camión avanzando entre una multitud de personas que portaban banderas iraníes y carteles con la consigna “Justicia para Irán”. El camión, que aceleraba y se detenía de manera intermitente, llevaba sus propios carteles, que parecían desalentar una posible intervención estadounidense en la crisis política iraní.

Algunas personas de la multitud le gritaban al vehículo. Videos publicados en redes sociales muestran a manifestantes rompiendo una ventanilla del camión.

Personas caminan cerca de un camión de la empresa U-Haul que, según se informó, fue embestido contra una multitud el 11 de enero de 2026 en Los Ángeles, California JONATHAN ALCORN� - AFP�

Después de que el camión se detuvo, los agentes de policía detuvieron al conductor. Algunas personas de la multitud continuaron golpeándolo en la cara y atacándolo mientras los oficiales se lo llevaban.

Roozbeh Farahanipour, uno de los líderes de una serie de protestas estudiantiles en 1999 en Irán, dijo que vio al camión atravesar a una multitud alrededor de las 15.30 (10.30 en la Argentina). Señaló que muchas personas se habían reunido de manera pacífica para denunciar al actual gobierno iraní.

“Todos están unidos, corazón con corazón, porque quieren derribar al régimen”, afirmó Farahanipour, propietario de un restaurante y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de West Los Ángeles. “Eso es aterrador para el régimen. No han visto este nivel de unidad y participación por parte de la gente”.

Personas caminan cerca de un camión de la empresa U-Haul que, según se informó, fue embestido contra una multitud el 11 de enero de 2026 en Los Ángeles, California JONATHAN ALCORN� - AFP�

Hasta la noche del domingo no se habían realizado arrestos formales, pero el conductor permanecía bajo custodia policial a la espera de una investigación adicional. No estaba claro si el conductor intentaba deliberadamente causar daño a la multitud o si tenía dificultades para mover su vehículo entre la gente.

El lado oeste de Los Ángeles, incluido el barrio de Westwood, alberga a la mayor comunidad iraní fuera de Irán, y la relación entre Estados Unidos e Irán es un tema particularmente sensible en la zona. De los aproximadamente 400.000 inmigrantes nacidos en Irán que viven en Estados Unidos, más de un tercio reside en la región de Los Ángeles.

Personas caminan cerca de un camión de la empresa U-Haul que, según se informó, fue conducido contra una multitud el 11 de enero de 2026 en Los Ángeles, California JONATHAN ALCORN� - AFP�

Las manifestaciones en Irán comenzaron hace unas dos semanas, tras una protesta por reclamos económicos cuando la moneda del país se desplomó. Desde entonces, las protestas se han ampliado y ya constituyen uno de los mayores desafíos a las autoridades desde la Revolución Iraní de hace casi 50 años.

Activistas aseguran que la represión contra las protestas a nivel nacional ha dejado al menos 572 muertos. Los manifestantes volvieron a llenar las calles el domingo en la capital iraní, Teherán, y en la segunda ciudad más grande del país.

Agencia AP y diario The New York Times