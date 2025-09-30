Estados Unidos: un guardia de seguridad discutió con un joven, lo estranguló y rompió el vidrio de un auto con su cabeza

Un guardia de seguridad de un bar discutió con un joven, lo estranguló y rompió el vidrio de un auto estacionado con la cabeza de la víctima. El hecho ocurrió el sábado en Baltimore, Estados Unidos. La violenta secuencia fue grabada por un testigo del hecho, que compartió las imágenes en redes sociales.

Según reconstruyeron medios locales, el muchacho agredido es un estudiante de la Universidad Loyola en Maryland. Por razones que son materia de investigación, discutió con el hombre que controlaba el ingreso a la discoteca Cross Street Public House. Fue entonces que el agresor le practicó una maniobra de estrangulamiento.

Durante el ataque, se puede escuchar a la persona que graba decir: “Se está poniendo muy rojo. Lo va a mandar a dormir”. En paralelo, otros le imploraban al agente de seguridad que se detuviera al grito de “¡suéltalo!“.

Sin embargo, el hombre no solo no desistió en su accionar sino que fue más allá: luego de aplicar presión sobre su cuello por al menos 30 segundos, golpeó la cabeza del joven contra el vidrio de un auto estacionado, haciéndolo estallar. El video concluyen con la víctima siendo sujetada contra la parte trasera del vehículo dañado.

El comunicado de la discoteca de Baltimore tras la agresión que se viralizó en redes sociales Instagram

Tras viralizarse las imágenes, Cross Street Public House emitió un comunicado en el que abordó lo sucedido y realizó algunas aclaraciones: “Hemos sido informados de la situación que ocurrió el sábado por la noche fuera de nuestras instalaciones. El individuo en cuestión no forma parte de la nómina de Public House. Ya no volveremos a trabajar con la empresa de seguridad que estaba de servicio ese fin de semana y que lo contrataba“.

“Sus acciones no reflejan nuestros valores, y dicha persona fue expulsada y se le prohibió el ingreso de inmediato. Amamos a nuestros clientes y a nuestra comunidad, y continuaremos haciendo todo lo posible por brindar la experiencia segura y divertida que esperan y conocen dentro de nuestro local”, sentenciaron.

BPD is aware of the video depicting an assault, occurring in the unit blk of E. Cross St. Currently, there have been no reports or calls made to police for this incident. Detectives are actively investigating. Anyone with info, contact Detectives at 410-396-2499 or 1-866-7LockUp. https://t.co/fUgBk9vwa5 — Baltimore Police (@BaltimorePolice) September 29, 2025

El concejal de Baltimore, Isaac “Yitzy” Schleifer pidió en un posteo en la plataforma X que el hombre que protagonizó la agresión contra el estudiante “rinda cuentas” ante la Justicia norteamericana.

Mientras tanto, la Policía local dijo estar al tanto del episodio pero no haber recibido una denuncia formal. “El Departamento de Policía de Baltimore (BPD) tiene conocimiento del video que muestra una agresión ocurrida en el bloque de unidades de E. Cross St. Hasta el momento, no se han recibido denuncias ni llamadas a la policía por este incidente. Los detectives están investigando activamente. Si tiene información, comuníquese”.