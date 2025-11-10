Un hombre murió tras ser atropellado por un auto frente al Aeroparque Jorge Newbery

Un fuerte choque tuvo lugar esta madrugada en la avenida Rafael Obligado, frente al Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, cuando un automovilista atropelló y mató a un hombre que cruzaba la calle.

Según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a LA NACION, el conductor del vehículo —un joven de 26 años— permaneció en el lugar y quedó bajo resguardo policial. La víctima, en tanto, era un hombre de 50 años.

El accidente sobre Costanera

El caso quedó ahora bajo investigación y a cargo de las pericias de la Policía Científica de la Ciudad.

Noticia en desarrollo