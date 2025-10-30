Un joven de 18 años que hacía “wheelie” con su moto atropelló a una mujer de 74 años, que debió ser internada de urgencia y permanece en estado crítico en el Hospital Municipal Eduardo Morgan. El hecho ocurrió el domingo por la noche, entre las calles 17 y 47 de la localidad bonaerense de Colón.

En las imágenes, tomadas por cámaras de seguridad, se puede ver como el muchacho realiza la maniobra a bordo de una Keller 110 CC de color negra mientras dos personas -una de ellas la víctima- caminaban con suma tranquilidad. La moto impacta contra la mujer mientras se encuentra de espaldas y la deja tendida en el suelo.

Colón: un joven hacía “wheelie” con su moto y atropelló a una mujer de 74 años que debió ser internada de urgencia

Segundos después del incidente, quien la acompañaba acude a socorrerla. Según testigos citados por El Bonaerense, el conductor se encontraba en estado de ebriedad y cruzó de manera temeraria cuando el semáforo estaba en rojo, pese a que la calle estaba cerrada parcialmente por las elecciones.

Fue un grupo de vecinos quienes, tras toparse con aquella escena, se comunicaron con Emergencias (911) para solicitar asistencia para la mujer de 74 años, quien se encuentra con pronóstico reservado.

Colón: un joven hacía “wheelie” con su moto y atropelló a una mujer de 74 años que debió ser internada de urgencia

Con respecto al joven, sufrió lesiones leves y está fuera de peligro. La UFI N°2 Descentralizada de Colón abrió una causa por el hecho, ordenó la detención del muchacho y lo imputó por “lesiones culposas agravadas”.

La investigación está a cargo de la fiscalía interviniente, que en las últimas horas comenzó con los peritajes en la zona y solicitó la imágenes del brutal impacto para poder establecer cómo se desencadenó el hecho.

El pasado mes de septiembre, un adolescente de 15 años protagonizó un hecho similar en la ciudad de La Plata, cuando realizaba maniobras peligrosas con su moto y atropelló a dos nenas en la localidad de Los Hornos.

Dicho episodio ocurrió sobre la calle 55, entre 152 y 153. Las víctimas, de seis meses y 13 años, fueron trasladadas de urgencia a centros de salud: la mayor sufrió un corte en una pierna que requirió sutura.

El pasado mes de septiembre, un adolescente de 15 años atropelló a dos nenas cuando hacía la "wheelie"

La bebé, por su parte, llegó somnolienta y debió ser derivada al Hospital de Niños de La Plata, donde permaneció internada en sala intermedia. Ambas se recuperaron y están fuera de peligro.

Según contaron testigos, el joven conducía sobre una sola rueda y, tras el impacto, huyó del lugar. Horas después se presentó en la comisaría junto a su madre y quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” -como ocurrió en el caso actual- y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción del Joven N°1 de La Plata, dirigida por la fiscal Carmen Ibarra.