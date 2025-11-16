Estados Unidos vence 2-1 a Paraguay en amistoso

Estados Unidos extendió su racha a cuatro partidos sin perder el sábado, al vencer 2-1 a Paraguay en un amistoso disputado en Chester, Pensilvania, con miras al Mundial de Norteamérica 2026.

Gio Reyna, que regresaba a la selección local por primera vez desde marzo, abrió el marcador a los 4 minutos, y Folarin Balogun sentenció a los 71. El equipo estadounidense será coorganizador del Mundial junto a Canadá y México.

Paraguay había igualado transitoriamente a los 8 minutos con gol de Alex Arce, tras asistencia de Miguel Almirón. La Albirroja volverá a disputar un Mundial en 2026 tras 16 años de ausencia, desde Sudáfrica 2010.

Balogun, de 24 años y actual jugador del AS Mónaco, culminó una estupenda triangulación para darle la victoria al conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino.

En los descuentos se desató una pelea fuera del campo que derivó en tarjeta roja para el paraguayo Omar Alderete.

Con este resultado, Estados Unidos logró su quinta victoria frente a Paraguay, con el que también registra dos derrotas y dos empates.

Ambas selecciones volverán a jugar el martes en la última fecha FIFA de 2025: Estados Unidos enfrentará a Uruguay en Tampa Bay, Florida, mientras que Paraguay se medirá con México en San Antonio, Texas.

