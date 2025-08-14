Estadounidense Fritz se estrella en Cincinnati ante el francés Atmane

El estadounidense Taylor Fritz, cuarto sembrado, encajó el miércoles una sorprendente derrota ante su público en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati a manos del francés Terence Atmane, número 136 de la ATP.

Atmane, que proviene de la fase de clasificación, remontó un set en contra para eliminar a Fritz por 3-6, 7-5 y 6-3 ante el asombro de los aficionados de Cincinnati (Ohio).

El francés, de 23 años, es el jugador de menor ranking en tumbar a un top-5 de la ATP desde que su compatriota Gael Monfils venció en 2023 a Stefanos Tsitsipas.

Atmane, que se estrenaba en unos octavos de Masters 1000, chocará en la siguiente ronda con el danés Holger Rune, séptimo preclasificado.

Fritz, que venía de disputar las semifinales del Masters 1000 de Canadá, se estaba mostrando como uno de los jugadores más seguros en pistas rápidas.

Esta temporada el californiano, de 27 años, había sido el único tenista en llegar a los octavos de final de los cuatro Masters 1000 disputados en esa superficie.