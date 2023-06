Este es ‘Duke’, el gato rescatado que tranquiliza a los pasajeros en el Aeropuerto de San Francisco

escuchar

Un gato de 14 años se unió con la Brigada Wag, un equipo de animales de terapia que interactúan con los pasajeros del Aeropuerto Internacional de San Francisco. Antes de integrarse al grupo, el felino vivía en las calles, en una colonia de gatos salvajes, donde estuvo a punto de morir de hambre. Sin embargo, los miembros de un centro de bienestar animal lo encontraron y lo trasladaron a sus instalaciones. Luego de eso, una familia lo adoptó y descubrió que era un “ejemplar especial”.

Los propietarios de Duke aseguraron que tenía actitudes sorprendentemente suaves y que era de naturaleza tranquila, por lo que decidieron llevarlo a la San Francisco Society for the Prevention of Cruelty to Animals para que lo entrenaran y certificaran como un animal de terapia. “Él solía ir a un hospital para visitar a los pacientes de la unidad de cuidados intensivos (UCI). Lo llevábamos en un carrito y los médicos permitían que las personas lo acariciaran”, afirmó Jen Morris, su dueña, a Sfgate.

La mascota completó exitosamente la formación y comenzó a dar apoyo a personas de todas las edades, sobre todo a quienes presentan crisis de ansiedad, enfermedades u otras dificultades. Si bien sus tareas ya eran trascendentes, dio un salto todavía más importante el pasado 6 de junio, cuando se unió oficialmente al equipo del Aeropuerto Internacional de San Francisco, donde se centra en aliviar los malestares de los pasajeros.

Duke tiene 14 años y está certificado como animal de terapia Flysfo.com

“Presentamos a Duke Ellington Morris, el primer gato que ha clasificado para la Brigada Wag. ¡Estamos orgullosos de darle la bienvenida a nuestro diverso y único equipo de animales de terapia!”, escribieron los miembros del equipo en su cuenta de Instagram. Detallaron las condiciones en las que habían rescatado al felino y su larga trayectoria: “Duke fue descubierto hambriento en una colonia de gatos callejeros. Tras un breve paso por el San Francisco Animal Care and Control, vio a un humano y decidió que sería su boleto para una vida mejor. Duke fue certificado como terapeuta animal, ayuda en crisis y provoca sonrisas”. La publicación estaba acompañada de una foto del felino con un disfraz de piloto, que conmovió a los usuarios.

Los miembros de la Brigada Wag le dieron la bienvenida al gato Duke a inicios de este mes Instagram/ sfowagbrigade

Morris detalló que el horario de Duke es flexible y que ella misma lo trasladará al aeropuerto cuando sea necesario. La mujer agregó que llegó a sentir preocupación por cómo interactuaría su mascota con el resto de los perros. No obstante, descubrió que el equipo es muy cuidadoso en esos temas y que, por lo pronto, su mascota solo ha trabajado con el conejo del grupo.

¿En qué consiste la Brigada Wag?

En 2013, el Aeropuerto Internacional de San Francisco puso en marcha este programa. Inició con un par de perros adiestrados por la San Francisco Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) que estaban en las terminales para que los pasajeros tuvieran “un viaje más agradable”, detalló su sitio web.

Tres años después, el equipo se diversificó y dio la bienvenida a Lilou, una cerda de raza Juliana que fue seleccionada por “su temperamento e idoneidad aeroportuaria”. Posteriormente, un conejo gigante flamenco, llamado Alex, llegó al grupo. Este se caracteriza por ser dócil y paciente cuando los viajeros lo acarician. La más reciente adquisición fue Duke. Los animales se identifican con un chaleco que siempre usan y que tienen la leyenda “Pet Me!”.

LA NACION