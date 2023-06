Un gato aterrado sobrevivió en un yate en Florida luego de la muerte de su dueño

escuchar

El fin de semana pasado, dos agentes de servicios para animales rescataron a un gato que estaba dentro de un yate, al lado del cadáver de su dueño, quien llevaba varios días muerto. El felino sobrevivió, pero se encontraba aterrorizado y se negaba a salir de la pequeña embarcación, incluso después de retirado el cuerpo. Los hechos tuvieron lugar en una playa de Stuart, Florida, a unos 177 kilómetros de Miami.

Los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin informaron sobre el hallazgo a través de sus redes sociales. Extraer al gato del yate no fue una tarea fácil, dado que se encontraba traumatizado y no respondía a las acciones que implementaban para salvarlo. “Cuando los detectives del Departamento de Policía de Stuart sacaron el cadáver del hombre, se dieron cuenta de que la aterrorizada mascota no quería que la sacaran”, escribieron en su cuenta de Facebook.

Los oficiales pidieron apoyo a la Oficina de Servicios para Animales, por lo que dos expertos se trasladaron a la zona para continuar con las maniobras. Una vez que llegaron, se vistieron con trajes especiales para salvar al animal, que fue alimentado e hidratado de inmediato.

Las oficiales del Servicio de Animales usaron trajes especiales para entrar por el gato Facebook/Martin County Sheriff's Office

El gato, de pelaje gris, fue trasladado a la Humane Society of the Treasure Coast, donde le hicieron una revisión médica para descartar algún problema de salud. Las autoridades informaron que permanecería ahí hasta que algún familiar del hombre fallecido lo reclamara. En caso de que esto no suceda, lo darán en adopción.

Dentro del yate encontraron el cuerpo de un hombre y a su gato Facebook/Martin County Sheriff's Office

Por su parte, Sarah Fisher, directora de la Humane Society, detalló que el felino fue sometido a un “examen básico” y que se le hará uno más profundo cuando alguien muestre interés en adoptarlo. Hasta ahora ha tenido un comportamiento amigable. “Es tímido, pero está bien si se piensa en las circunstancias (en las que fue encontrado). Está comiendo y se comporta de forma amistosa con los empleados. Lo mantendremos aquí hasta el 19 de junio, y si nadie lo reclama, será procesado y estará disponible para la adopción poco tiempo después”, señaló para McClatchy News.

Los expertos en animales retiraron al animal con ayuda de una caja transportadora Facebook/Martin County Sheriff's Office

¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un gato sin comida?

Los gatos, al igual que las personas, podrían sobrevivir varios días sin comer, pero no sin tomar agua, según detalla Hill Crest Animals, un sitio experto en animales. Los felinos pueden pasar hasta dos semanas sin recibir ningún tipo de alimento y no presentarán consecuencias médicas graves. No obstante, si en tres días no beben agua, es posible que desarrollen enfermedades. Las autoridades no especificaron si el gato localizado en el yate contaba con comida a su alcance o algún bebedero, pero afirmaron que no estaba en malas condiciones.

Existen algunas razones que inhiben el apetito de estos animales, como la ansiedad, el estrés o la depresión que les provocan los cambios importantes en sus rutinas, lo cual pudo ocurrirle al felino localizado en Stuart. Otras razones que disminuyen el hambre de los gatos son:

Dolor dental, infecciones o lesiones que hagan que masticar sea doloroso

Problemas gastrointestinales (incluidos parásitos, colitis, gastroenteritis o cáncer)

Nefropatía

Pancreatitis

Obstrucción digestiva, indigestión o estreñimiento

Vacunación o medicación reciente

Cambio de alimento

LA NACION