Estoy feliz de que Busquets y Alba se retiren con esta MLS, dice Messi

Tras aupar al Inter Miami a su primer título de la liga norteamericana (MLS), Lionel Messi expresó su felicidad porque sus amigos y socios Sergio Busquets y Jordi Alba se despidan del fútbol alzando un último trofeo.

"Esta competición era uno de nuestros objetivo", reconoció el astro argentino tras el triunfo del Inter este sábado por 3-1 ante el Vancouver Whitecaps en una final jugada en Fort Lauderdale (afueras de Miami).

El capitán del Inter, jugador más diferencial de la liga norteamericana a sus 38 años, hizo un reconocimiento a todo el plantel por alcanzar este triunfo en la última oportunidad de la temporada, después de irse en blanco de la Copa de Campeones de la Concacaf, Leagues Cup y Mundial de Clubes.

"El equipo hizo un gran esfuerzo muy grande, el año fue muy largo, con muchísimos partidos, y el equipo estuvo a la altura", dijo Messi en estas declaraciones sobre el césped a Apple TV.

Generando los tres goles del partido, el argentino fue clave para garantizar que los españoles Busquets y Alba pudieran colgar las botas con un último trofeo en sus vitrinas.

"Estoy feliz por lo que conseguimos, por ellos, porque puedan terminar su carrera de esta manera. Es muy lindo para todos", afirmó Messi sobre sus también ex compañeros en el Barcelona.

"Se lo merecían después de lo que fueron como jugadores, cada uno entre los más grandes de su historia en su posición. Con todo lo que ganaron, y que puedan retirarse con esta MLS", señaló.

"Creo que hoy no son conscientes todavía de lo que están viviendo, del retiro. Hoy se les terminó algo muy hermoso, a lo que dedicaron toda su vida", consideró.

"A partir de ahora empieza otra vida en la que les deseo siempre lo mejor porque son dos amigos a los que quiero mucho", resumió el crack albiceleste, que acaba de extender su compromiso con el Inter hasta 2028.

gbv/ag