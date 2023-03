Eva Longoria se encontró con un actor latino en el backstage de los Oscar y lo elogió sin filtro

escuchar

Eva Longoria fue una de las actrices que se dio cita a la 95º entrega de los premios Oscar este domingo. Además de destacar en la gala al presentar una de las categorías, también deslumbró en la alfombra champagne con un vestido del diseñador Zuhair Murad. Asimismo, pasó algunos momentos de relax en la famosa habitación verde, donde se encontró con algunos colegas y amigos. Entre ellos, Pedro Pascal, el actor del momento por la serie The Last Of Us, con quien tuvo un amoroso gesto a través de las redes sociales.

La protagonista de Esposas Desesperadas compartió escenario con varias compañeras de la industria, como Salma Hayek, Nicole Kidman y Zoe Saldaña. Sin embargo, una de las mejores partes llegó después, cuando estuvo en el cuarto verde, creado para que los actores y ganadores de los Oscar disfruten de tomar algo o se relajen antes de hablar ante la audiencia.

Longoria se cruzó allí con Pascal y no pudo ocultar su alegría. Así lo expresó en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto con el chileno y comentó: “Miren a este hombre guapo que me encontré en la habitación verde”, detalló en la postal, dondese los vio abrazados y sonrientes.

Eva Longoria con Pedro Pascal @evalongoria/Instagram

Pascal no fue el único con el que la latina-estadounidense se encontró. En otros posteos para la misma red social, contó que estuvo también al lado de Ariana DeBose. “Me encontré con esta reina”, afirmó en la instantánea en la que aparecieron juntas.

Eva Longoria con Ariana Debose @evalongoria/Instagram

Finalmente, después de su presentación y de pasar algunos momentos junto a sus amigos del mundo del entretenimiento, decidió degustar de una bebida de su autoría. Al tener raíces mexicanas, no podía faltarle el tradicional tequila en un día tan importante. En algunas imágenes, se preparó un trago con su marca Casa del Sol, para dejar todo listo para su “after party”.

Eva Longoria se preparó un tequila con agua mineral luego de los Oscar 2023 @evalongoria/Instagram

Eva Longoria deslumbra en los Oscar

Desde temprano, la intérprete comenzó a prepararse para la noche de premiación de mayor relevancia en la industria del cine. Según contó en su cuenta de Instagram, viajó desde Austin, Texas, hasta California para estar a tiempo en la alfombra champagne. “De vuelta en Los Ángeles, muy cansada”, dijo.

No obstante, a pesar de la fatiga, se preparó para lucir radiante ante los millones de televidentes que año a año ven la gala. En las fotos que publicó se la vio arreglarse las uñas e incluso ir a una sesión de tratamientos faciales antes de que le hicieran su maquillaje y peinado. “Gracias Dios por los ángeles (a mi alrededor) como Kimmy Nails”, recalcó la famosa para referirse a la persona que le hacía las manos mientras ella estaba acostada.

Eva Longoria se preparó desde temprano para los Oscar 2023 @evalongoria/Instagram

Finalmente, Longoria fue al evento con un look radiante en el que predominó su estilo sofisticado. Portó un vestido con tejido de transparencias, acompañado de pedrería y lentejuelas plateadas. Además, la prenda lució un escote pronunciado en V y un detalle de gargantilla en el cuello. Lo adornó con unos tacos con plataforma en el mismo tono, así como con accesorios sobrios para que no le robaran protagonismo al atuendo.

LA NACION