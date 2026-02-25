Protegidos por la ley: los verdaderos derechos de los migrantes si el ICE quiere entrar a una casa en Texas

En Texas, un estado gobernado por republicanos, un operativo reciente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) terminó en una demanda federal presentada en Donna. Según la acusación, los agentes ingresaron a una vivienda sin una orden judicial, un punto central del reclamo. En este contexto, un abogado explicó cuáles son los derechos constitucionales que protegen a los migrantes en situaciones como estas.

Los verdaderos derechos de los migrantes si el ICE quiere entrar a casas en Texas

El pasado 9 de enero, los agentes federales ingresaron al domicilio de una familia en Donna, en el condado de Hidalgo. Los funcionarios de inmigración saltaron la valla e irrumpieron dentro de la casa. Esta acción no está permitida por las leyes de EE.UU., por lo que la redada derivó en una denuncia federal.

En diálogo con Univision, el abogado de inmigración en Houston, Raed González, quien representa a la familia, explicó los términos del documento judicial. En primer lugar, remarcó que la Cuarta Enmienda protege contra allanamientos y registros injustificados.

“No puedes entrar así como así. Necesitas una orden de un juez que diga exactamente a dónde puedes entrar, a quién vas a buscar, qué es lo que vas a encontrar y hasta dónde vas a ingresar”, resaltó. En ese sentido, mencionó que fueron 15 los agentes que ingresaron repentinamente.

Según el abogado, si no presentan esta orden, los residentes pueden negar el acceso.

Luego, explicó que la Quinta Enmienda establece el derecho a no autoincriminarse. De este modo, las personas pueden optar por guardar silencio y solicitar hablar con un abogado antes de responder preguntas.

Qué hacer si el ICE intenta ingresar a una vivienda

La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Texas recomienda a los migrantes que enfrentan redadas en su domicilio tomar las siguientes medidas:

Mantener la calma y evitar resistirse.

Solicitar ver la orden judicial y negar la entrada si no la presentan.

Si dicen que tienen una orden judicial, pueden dejar que la muestren al pasarla por debajo de la puerta. Nunca abrir la puerta sin antes ver el documento.

Informar a los miembros de la familia cómo comunicarse o qué hacer con los menores de edad a su cargo.

Pedir al agente u oficial que muestre una placa o identificación a través de la ventana o mirilla.

No mentir ni presentar documentos falsos.

Si los agentes del ICE se presentan en una residencia en Texas, los propietarios pueden negar el acceso ICE

En el caso de que los agentes entren a la fuerza, no deben resistirse. Según la guía de ACLU, si la persona desea ejercer sus derechos, debe expresar: “No doy mi consentimiento para que entren ni para que registren estas instalaciones. Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio. Deseo hablar con un abogado lo antes posible”.

El ICE contra los migrantes en Texas: las operaciones y estadísticas

Actualmente, Texas es el estado con más personas detenidas por el ICE. Allí, permanecen bajo custodia más de 18.700 inmigrantes en febrero, la mayor cifra del país, según la información del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés).

Texas es el estado con más personas detenidas por el ICE: más de 18.700 inmigrantes permanecen bajo custodia Archivo

Bajo la administración del presidente Donald Trump, el Estado de la Estrella Solitaria experimentó una intensificación de las operaciones migratorias.

En este contexto, el Houston Chronicle reportó que el Houston Independent School District (HISD) tuvo una caída histórica del 22% en la matrícula de estudiantes inmigrantes en 2025‑26.

El motivo principal responde a que las familias temen enviar a sus hijos a clases por el clima de aplicación migratoria y las redadas del ICE.

De cara al futuro, la agencia federal llegó a un acuerdo por 122,8 millones de dólares para adquirir almacenes de 826.000 pies cuadrados (76.738 metros cuadrados) en Socorro, una comunidad residencial de 40.000 personas en las afueras de El Paso.

Con esto, el gobierno busca aumentar la capacidad de detención de migrantes indocumentados en Texas.