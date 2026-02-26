Duro golpe para migrantes: el Uscis pide que los que tengan asilo pendiente esperen un año entero para poder trabajar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) propuso suspender de manera temporal los permisos de trabajo para las personas que solicitan asilo. La normativa busca limitar quiénes pueden calificar para un permiso laboral.

¿Cómo es la propuesta que afecta a migrantes con solicitudes de asilo?

La reforma surgió luego de que la agencia alcanzara un máximo histórico de solicitudes pendientes. Al contar con 1.4 millones de aplicaciones en espera, el Uscis prevé modificar los requisitos de presentación y elegibilidad para los extranjeros que piden una autorización de empleo con base en una solicitud de asilo pendiente.

Otra de las modificaciones que afecta a los migrantes está relacionada con la espera para obtener el permiso de trabajo Freepik

“Durante mucho tiempo, una solicitud de asilo fraudulenta ha sido una vía fácil para trabajar en Estados Unidos, lo que deriva en nuestro sistema de inmigración con solicitudes sin fundamento”, declaró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Proponemos una reforma integral del sistema de asilo para hacer cumplir las normas y reducir el retraso heredado de la administración anterior. Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo“, agregó.

Bajo esta premisa, la agencia dejará de aceptar nuevas solicitudes iniciales de permiso de trabajo cuando el tiempo promedio de procesamiento de las solicitudes de asilo afirmativas supere los 180 días durante un periodo de 90 días.

La normativa afectará a los migrantes que hayan ingresado a EE.UU. de manera irregular Florida Immigration Lawyer Blog - Florida Immigration Lawyer Blog

Asimismo, se prohíbe el permiso de trabajo a quienes se encuentren en las siguientes situaciones, según se detalla en el anuncio de la propuesta en los registros federales:

Entrada ilegal : quienes hayan entrado o intentado entrar a EE. UU. sin inspección (fuera de un puerto de entrada oficial) después de la fecha de vigor de la norma, salvo excepciones muy limitadas (como presentarse ante un oficial en menos de 48 horas o demostrar causa justa).

quienes (fuera de un puerto de entrada oficial) después de la fecha de vigor de la norma, salvo excepciones muy limitadas (como presentarse ante un oficial en menos de 48 horas o demostrar causa justa). Criminales: las personas que tengan antecedentes y den motivos para creer que están sujetos a delitos graves o delitos no políticos graves cometidos fuera de EE. UU.

las personas que tengan antecedentes y den motivos para creer que están sujetos a delitos graves o delitos no políticos graves cometidos fuera de EE. UU. Asilo denegado : si la solicitud de asilo es denegada antes de que se adjudique el permiso de trabajo.

: si la solicitud de asilo es denegada antes de que se adjudique el permiso de trabajo. Plazo de un año: aquellos que presenten su solicitud de asilo después de haber cumplido un año de su llegada al país.

Otras modificaciones en las solicitudes de asilo en EE.UU.

Otra de las modificaciones que afecta a los migrantes está relacionada con la espera para obtener el permiso de trabajo. De aprobarse la normativa, el solicitante podría tener que esperar hasta un año desde la presentación de la solicitud de asilo para obtener la autorización.

De igual modo, la aprobación del permiso dejará de ser obligatoria y pasará a ser discrecional por parte de Uscis. En caso de obtenerlo, podría ser revocada antes de su fecha de vencimiento si se rechaza la solicitud de asilo y transcurren los 30 días en los cuales el migrante puede apelar.

¿Cuándo podría aprobarse la normativa?

La iniciativa se encuentra en una fase de propuesta, por lo que aún no tiene una fecha de entrada en vigor. Para que se haga efectiva, el público tiene hasta el 24 de abril de 2026 para enviar sus comentarios. Luego, el DHS publica una regla final y fija un día concreto.