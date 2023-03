Explicó por qué es mejor emigrar a Australia que a Estados Unidos y se hizo viral: “Es más fácil”

escuchar

Tradicionalmente, se conoce como el “sueño americano” a la idea de emigrar a Estados Unidos para tener mejores oportunidades. Con el tiempo, la creencia se instaló y motivó a muchísimas personas hacia ese país, entre personas que buscan instalarse para mejorar su realidad o encontrar un ‘refugio’. Aunque su significado se refiere históricamente a esa nación, hoy en día también se han vuelto populares otras partes del mundo. Un joven español quiso evidenciar su caso. Desde su perspectiva, Australia tiene más ventajas para vivir que EE.UU.

El usuario @alex.cst__ radica en este país. En su cuenta, suele compartir cómo es la vida ahí y también cuáles son las costumbres. En uno de sus más recientes videos, aseguró: “El sueño americano se ha convertido en el australiano”.

Según la percepción del tiktoker, en ese país es más sencillo ganar dinero actualmente, porque hay más oportunidades laborales para los inmigrantes. “El antiguo sueño americano, del que todo el mundo hablaba, de irte a EE.UU., trabajar como un loco, un montón de horas, y luego volver a tu país siendo rico, ya es más fácil de hacer en Australia”, sentenció. En el clip reveló que el salario puede ser mayor si se consigue una visa, la cual, según su testimonio, es muy sencilla de tramitar.

Esta grabación se viralizó rápidamente, hasta el momento suma más de 900 mil reproducciones. En los comentarios, los usuarios se enfrentaron en un debate. Algunos mostraron su interés por Australia, mientras que otros consideraron que no es necesario salir del país natal para tener una buena vida. “El sueño americano está en cualquier país, todo depende de la mente”; “A mí no me importa el sueño americano, yo siempre he estado bien en mi país”, escribieron en la publicación. Por otra parte, hubo quienes pidieron orientación: “¿Requisitos? Si das más información sería genial”, escribió una mujer. Uno más defendió a EE.UU. y aseguró que es “el mejor país del mundo para trabajar”.

Salarios comunes en Australia

Entre los clips más virales del tiktoker se encuentran dos en los que compartió con sus seguidores cuánto se gana en Australia por lavar platos y cortar el cabello, dos actividades básicas. Los sueldos de ambos trabajos sorprendieron a la comunidad online, ya que consideraron que era una cantidad elevada si se compara con la de sus países.

El creador de contenido explicó que los peluqueros cobran 50 dólares australianos (33 dólares estadounidenses). “Si sabes cortar el pelo, te compras una máquina y cortas en tu casa. Te forras de dinero, porque aquí, en Australia, cortarse el pelo es carísimo”, aseguró.

En otro video, reveló: “Otro día más lavando platos y cobrando más de 200 dólares (australianos) al día” (132 al cambio estadounidense)

No obstante, para determinar la veracidad de sus dichos, no solo se deben analizar las percepciones económicas, sino que es necesario conocer todo el costo de la vida, con factores básicos como alquiler, los servicios y las opciones de entretenimiento.

