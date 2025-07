Fábio espera que Fluminense derrumbe al Chelsea con “dedicación táctica” y “confianza”

Jugador más viejo del Mundial de Clubes, el portero del Fluminense, Fábio, dijo en entrevista con la AFP que ya está mentalizado para su próxima batalla: la semifinal del martes ante Chelsea, rival al que espera derribar con "dedicación táctica" y "confianza".

El arquero brasileño, de casi 45 años, ha sido una de las figuras del sorprendente club de Río de Janeiro, que capitaneado por otro experimentado, el central Thiago Silva, buscará dar un nuevo bombazo ante los Blues a las afueras de Nueva York.

P: ¿Se siente una figura del Mundial?

R: "He podido ayudar a mis compañeros en momentos importantes, así que estoy contento, pero todo el mundo es importante para que el grupo pueda sobresalir, y eso es lo que marca la diferencia a la hora de lograr las clasificaciones".

P: ¿Cuál ha sido la clave para que Fluminense derrote a rivales teóricamente más fuertes, como Inter de Milán?

R: "La dedicación táctica para neutralizar al máximo al equipo contrario y a la calidad individual que tienen estos jugadores a los que hemos ido enfrentando. Eso aporta confianza para poder realizar también un trabajo importante cuando se tiene la posesión del balón. Es un factor importantísimo para poder crear jugadas y evolucionar hacia lo importante, que es anotar".

- "Escribir una bonita historia" -

P: Se ha dicho que el Flu es el "patito feo" del torneo. ¿Frente al Chelsea pueden convertirse en cisnes?

R: "Fluminense siempre ha sido un gigante. Tenemos una gran oportunidad en cada partido de escribir una historia muy bonita. Si luchamos, nos dedicamos, estamos más concentrados y todos estamos en la misma onda podemos lograr el gran objetivo, que es alcanzar la final".

P: ¿Chelsea es el rival más fuerte que hayan enfrentado en Estados Unidos?

R: "Todos tenían un grado de dificultad (...) Cuando analizamos los partidos fríamente hemos visto que en cada momento del encuentro, independientemente del rival, hemos pasado apuros debido a un factor u otro, ya sea físico, climático o táctico.

Esperamos que, dentro de esas dificultades que tendremos con Chelsea, podamos hacer un gran partido y sobresalir, como hicimos en rondas anteriores".

- La "evolución" del portero -

P: ¿Qué cambió en su forma de entrenar respecto a cuando era más joven?

R: "La evolución del entrenamiento de los porteros es evidente y he tenido la oportunidad de participar en esa evolución. Eso me ha ayudado mucho, pero unido a mi dedicación, a mis ganas de mejorar, porque a veces el ser humano piensa que es perfecto y no quiere impulsar su cuerpo, su mente a mejorar.

Siempre he sido un tipo observador y muy detallista sobre lo que tenía que mejorar y lo que me hacía falta. Y eso lo puse en mis entrenamientos, combinado con la evolución de mi preparación de portero y mi trabajo.

Siempre me ha resultado fácil aprender, ponerlo en práctica en los entrenamientos y llevarlo a los partidos".

P: ¿Por qué considera que actualmente es un mejor arquero?

R: "Soy mucho mejor en varios fundamentos porque he ido evolucionando, tanto en mí como en mi preparación, y siempre corrigiéndome, siempre motivándome para mejorar, independientemente de cuántos años haya jugado. Intento absorber todo lo que puedo en mi día a día".

P: No es común que los clubes tengan muchos veteranos. ¿Por qué Fluminense cree en ellos?

R: "Siempre ha habido un equilibrio dentro del Fluminense y eso ha dado muchos resultados. La cantera siempre fue exitosa, pero sería mucho más difícil sin jugadores que hayan sido pilares para estos jóvenes.

Hay muchos jugadores jóvenes alrededor nuestro, y estos jugadores podrán tener esta referencia de jugadores que se fueron muy jóvenes, que también consiguieron triunfar en Europa, así que hay dos lados que podrán absorber: no solo en el campo, sino también en términos de personalidad, postura, como deportistas.

Muchas cosas pasan en este camino y muchos jugadores jóvenes se pierden por falta de referencia, y esto perjudica al club que invierte y se dedica a la formación".

P: ¿Sueña conquistando el Mundial de Clubes?

R: "Siempre sueño con lograr grandes cosas, lo cual estoy viviendo dentro del Fluminense. Tenemos una gran oportunidad, venimos escalando día a día, partido a partido, respetando a todos y haciendo siempre lo mejor en busca de este objetivo para nuestra afición.

A través de la fe, hace mucho tiempo Dios ya nos tenía preparada esta competición para vivirla intensamente y eso es lo que vengo haciendo. En mi sueño ya lo he logrado y ahora se trata de ponerlo en práctica".

