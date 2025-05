Falta mucho, pero la Navidad de los juguetes más caros viene en camino en EE.UU.

La Navidad en Estados Unidos está en peligro, según la Toy Association. Las nuevas tarifas de importación impuestas por la administración de Donald Trump afectan directamente a la industria de los juguetes. Las empresas advierten sobre aumentos de precios, posibles quiebras y una oferta muy limitada para las fiestas de fin de año.

¿Navidad en peligro?: aranceles del 145% sobre juguetes importados de China

El gobierno de Trump impuso una tarifa del 145% a los productos procedentes de China, entre ellos los juguetes. De acuerdo a The New York Times, esto afecta al 80% de este tipo de productos que se venden en Estados Unidos y al 90% de los artículos navideños, que la mayor parte se fabrican en el país asiático.

La Toy Association advirtió que la imposición de aranceles del 145% a los juguetes importados desde China podría generar una escasez inédita en las fiestas y dejar a miles de comercios al borde del cierre TOBIAS SCHWARZ - AFP

Empresas como Mattel, Hasbro y Funko anunciaron que subirán los precios para absorber el incremento en los costos. Storytime Toys, por ejemplo, estimó una suba del 20% en sus productos. Otras firmas como Basic Fun! debieron detener envíos por los elevados aranceles.

Según una encuesta de la Toy Association:

El 60% de las pequeñas y medianas empresas canceló sus órdenes navideñas .

de las pequeñas y medianas empresas . El 50% afirmó que podría quebrar si los aranceles continúan.

Navidad: riesgo de escasez en los comercios de Estados Unidos

El presidente de la Toy Association, Greg Ahearn, afirmó que “hay una alta probabilidad de escasez de juguetes si no se inicia la producción de inmediato”. La organización representa a 850 empresas que ya reportan demoras, cancelaciones y hasta consultas legales por posibles quiebras.

Los fabricantes suelen encargar la producción en abril para tener inventario en julio, pero este año todo está paralizado. La incertidumbre frena los pedidos y amenaza con generar desabastecimiento hacia fin de año.

Jay Foreman, de Basic Fun!, alertó sobre el impacto laboral: “Los padres siempre encontrarán algo para sus hijos. Pero, ¿qué pasa con las familias que dependen de estos trabajos?”. Remarcó que trasladar la producción a Estados Unidos es inviable a corto plazo, de acuerdo a NPR.

Aranceles a China: consecuencias para los comercios minoristas

Jennifer Bergman, dueña de West Side Kids en Nueva York, teme no tener mercadería. De acuerdo a The New York Times, dijo que intentará comprar la mayor cantidad posible ahora, pero que ya hay faltantes. Su proveedor desvió una carga a Canadá para evitar el impuesto.

El 80% de los juguetes y el 90% de los productos navideños vendidos en EE.UU. provienen de China, por lo que los aranceles afectan casi toda la oferta disponible en estas categorías Nam Y. Huh - AP

“La Navidad será algo que nunca antes hemos vivido”, expresó Bergman, en caso de que los aranceles de Trump persistan. Además, anticipó que los clientes harán fila para comprar artículos que costarán dos o tres veces más que antes.

Su negocio ya estaba bajo presión por la competencia de Amazon, pero teme que los aranceles le den el golpe final. “No creo que llegue a diciembre con el negocio abierto”, agregó Bergman, quien además contó que está consultando con un abogado especializado en bancarrotas.

Lo mismo le sucede a Larry Gold, dueño de Aldik Home en Los Ángeles, quien explicó que no puede asumir el nuevo costo impositivo. Compró árboles navideños por 600 mil dólares, pero ahora le demandan un pago de US$1 millón en aranceles.

Afirmó que trasladar ese costo al público llevaría el precio de un árbol de US$1000 a más de US$2000, algo que haría imposible su venta. “No habrá industria navideña aquí si esto sigue”, sostuvo.

La respuesta del gobierno y su defensa a los aranceles

Por su parte, a fines de abril, Trump defendió las medidas y minimizó el impacto de los aranceles: “Tal vez los niños tengan dos muñecas en lugar de 30”. El mandatario dijo que esos productos podrían costar “un par de dólares más”.

La campaña del gobierno de Trump defiende los aranceles con el argumento de priorizar la industria nacional, pero expertos coinciden en que no hay capacidad para suplir la demanda antes de fin de año Rod Lamkey - FR172078

Según AOL, el asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, sostuvo que la mayoría de los estadounidenses “probablemente estarían dispuestos a pagar más por un producto estadounidense de mejor calidad”, en referencia a cuestiones de seguridad y calidad en las importaciones, especialmente las provenientes de China.

Sin embargo, desde Toy Association pidieron una exención por 24 meses para reorganizar la producción. Sin embargo, alertan que, de todos modos, los tiempos logísticos provocarán demoras y un aumento en los costos de envío.