Alicia Machado revela por qué deja la televisión después de su paso por Miss Universe Latina: “Me voy por la puerta grande”

La exreina de belleza, Alicia Machado, reveló la razón por la que se alejará de los programas de reality de televisión, tras su participación en Miss Universe Latina 2025. La venezolana, naturalizada estadounidense, compartió sus planes a futuro, luego de dos décadas dentro de este tipo de producciones audiovisuales.

Por qué Alicia Machado deja la televisión

Luego de que el pasado lunes 21 de julio se anunció a la ganadora de la edición 2025 de Miss Universe Latina, Machado dio una entrevista a Telemundo en la que reveló el porqué decidió abandonar los realities de televisión.

De acuerdo con la famosa, antes de conocer que Yamilex Hernández se llevaría la corona, se propuso que si alguien de su equipo obtenía el premio, entonces saldría de los realities, al menos durante un tiempo.

Tras la victoria de la joven, integrante del grupo esmeralda, la exreina de belleza sorprendió a todos sus seguidores al confirmar su salida de la televisión tras varias décadas de formar parte de esa y otras producciones dirigidas al público latinoamericano.

“Ya me había propuesto que si la ganadora salía de mi preparación, yo me retiraba de los realities... He hecho muchos desde el 2000 y me voy por la puerta grande”, dijo en exclusiva para En Casa con Telemundo.

Alicia Machado anuncia su retiro de los realities para continuar desarrollándose en otros ámbitos profesionales (Instagram/@machadooficial)

La venezolana agregó que se trata de una decisión que le permitirá concluir con una experiencia y dar paso a nuevos proyectos y aventuras, ya que desea conseguir todas sus metas y superar desafíos a nivel profesional.

El conmovedor mensaje de Alicia Machado a la ganadora de Miss Universe Latina 2025

Machado felicitó con entusiasmo a Hernández, luego de que la joven de 29 años de edad fuera coronada como Miss Universe Latina. La exreina de belleza estuvo a su lado y la preparó para que pudiera conseguir la victoria.

“Mi reina latina, esmeralda de corazón. ¡Felicidades! Ciertamente, solo tú, tu determinación, enfoque, belleza y dulzura te llevarán aún más lejos. Sé que tienes todo para ser Miss Universo... Siempre seré tu capitana esmeralda y aquí estoy para ti”, publicó la también actriz y presentadora.

Alicia Machado celebró que Yamilex Hernández ganara la corona de Miss Universo Latina 2025 por ser de su equipo Esmeralda (Instagram/@machadooficial)

Hernández, originaria de República Dominicana, participará en representación de las latinas en la 74.ª edición de Miss Universo, que se lleva a cabo en Tailandia en noviembre próximo.

La joven, que fue dirigida por Machado durante toda la competencia, no solo obtuvo la corona y la oportunidad de concursar en el próximo certamen de belleza internacional, sino que también ganó 100 mil dólares en efectivo.

Así fue el paso de Alicia Machado por la televisión

La venezolana y estadounidense marcó historia tras convertirse en la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos producida por Telemundo.

La famosa no solo obtuvo el cariño del 67% del público del reality show que votó por ella, sino que también se le abrieron las puertas para formar parte del proyecto Miss Universe Latina 2025.

Alicia Machado también es empresaria y cuenta con su propia línea de proteínas en polvo (Instagram/@machadooficial)

Tras casi tres décadas de haberse coronado como Miss Universo en el certamen internacional de 1996, Machado continúa como una figura importante en la televisión latina y tiene una trayectoria importante como actriz, modelo, presentadora y mentora.

Asimismo, la también productora tiene un largo camino en su faceta de empresaria, pues cuenta con un sitio web en el que ofrece planes de alimentación, además de vender proteína en polvo 100% de origen vegetal, apto para personas veganas.