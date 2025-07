Becky G vs. Donald Trump: la reconocida cantante lanzó un fuerte mensaje contra las políticas migratorias de EE.UU.

Becky G, la artista urbana conocida por canciones como “Sin Pijama” y “Mayores” con Bad Bunny, hizo alusión al miedo que sentían los migrantes en Estados Unidos debido al endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump.

El impacto de las políticas migratorias en la cantante

La intérprete de “Shower” expresó su postura en una entrevista para la agencia EFE. Allí, reconoció que gran parte de los artistas sentían miedo de expresar su postura ante las políticas migratorias implementadas por la administración Trump.

Becky G Habla Sobre Políticas Migratorias De Trump

“No todos los artistas utilizan su plataforma para estos temas [medidas contra los migrantes] porque son complejos y da mucho miedo”, expresó la cantante.

Pese a ese temor, Becky G estaría dispuesta a ser la portavoz de esta comunidad por la angustia que han sentido en este último tiempo.

La artista está dispuesta a ser portavoz de su comunidad

“Para mí, el miedo que tengo de perder seguidores por dar luz a lo que pasa es incomparable al miedo que siente mi comunidad“, sostuvo la compositora de 28 años.

Entre EE.UU. y México: la historia de Becky G

Rebbeca Marie Gómez, más conocida como Becky G, nació en Inglewood, California, en 1997. Sus cuatro abuelos emigraron a Estados Unidos desde Jalisco, México, mientras que sus padres nacieron en el país norteamericano.

Becky G y sus raíces mexicanas

Esta diversidad cultural generó un gran dilema en la artista a lo largo de los años, dado que se siente parte tanto de México como de Estados Unidos.

“Esa crisis de identidad es muy compleja. Cuando era niña tenía muchas inseguridades por esa razón. Cuando mis primas nos visitaban de México, ellas me decían: ‘Tú no eres mexicana, tú naciste en los Estados Unidos’. Y yo decía: ‘Pero soy mexicana, ¿cómo que no? Aquí en Estados Unidos me dicen que soy mexicana’. Y si ves la historia de los Estados Unidos, éramos México", manifestó la intérprete de Mala Santa.

A lo largo de su infancia, sufrió una crisis de identidad por su nacionalidad

Su conexión con ambas países formó parte de su crianza en El Estado Dorado. Es por ello que las últimas problemáticas que ha padecido la comunidad migrante ha afectado de forma directa a su entorno.

“[El endurecimiento de las políticas migratorias] son cosas que están afectando en mi casa, en mi familia, con mis fans y realmente alrededor del mundo. Es un problema global y la discriminación, aunque soy nacida en Estados Unidos, sí me ha tocado, también a mis papás que son nacidos allí. Entonces sí, es muy importante para mí”, detalló en su entrevista con EFE.

La postura de otros artistas a la administración Trump

Becky G no ha sido la única artista en alzar la voz contra las medidas migratorias del presidente de Estados Unidos. Bad Bunny, el cantante urbano más escuchado en Spotify, publicó el videoclip de su canción “NuevaYol” en el que se escucha a Donald Trump disculpándose con la comunidad latina.

“Cometí un error. Me quiero disculpar con los inmigrantes en Estados Unidos. Quiero decir que este país no es nada sin los inmigrantes", destaca la voz recreada del magnate de 79 años.