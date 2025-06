El mexicano Diego Luna defendió a los migrantes y criticó a Donald Trump con su historia de “kimchi más mole”

Diego Luna fue uno de los conductores invitados de la semana del programa Jimmy Kimmel Live!. El actor mexicano aprovechó su discurso de apertura para criticar al presidente Donald Trump y asegurar que los migrantes son fundamentales en Estados Unidos.

El discurso de Diego Luna contra las políticas migratorias de Trump

El programa de Jimmy Kimmel estará varias semanas con conductores invitados mientras el comediante y presentador se toma vacaciones durante el verano. El encargado de llevar adelante el show del 23 de junio fue el mexicano Diego Luna, quien se volvió viral por el mensaje que le dedicó a todo EE.UU.

Después de recibir una ovación, el actor le agradeció al público en español: “Muchas gracias. Buenas noches a todas, buenas noches a todos”. También bromeó al explicar que el inglés no era su primer idioma, así que esperaba que la audiencia pudiera ayudarlo “si lo deportaban”.

Al terminar los chistes, Diego dijo que quería hablar del problema que ocurre actualmente en Los Ángeles y en Estados Unidos en general. “Con todo lo que está sucediendo en el país en términos de inmigración y las políticas autoritarias de Donald Trump, no es una pequeñez que un mexicano conduzca un programa tan importante”.

El actor contó que tenía 20 años cuando pisó EE.UU. por primera vez. Tras el éxito internacional de Y tu mamá también, Diego comenzó a viajar a California por trabajo y pronto se enamoró de Los Ángeles.

“A todos los angelinos que he conocido siempre les ha encantado mostrarme su versión de Los Ángeles. Su vecindario, su comida, sus panaderías libres de gluten, sus Teslas nuevos… Bueno, eso fue antes de que Elon Musk se convirtiera en un nazi MAGA del espacio”, arremetió.

Qué dijo Diego Luna sobre la comunidad migrante en Estados Unidos

Diego explicó que, al trabajar cada vez más tiempo en Estados Unidos, llegó a sentirse solo. Pero el remedio que lo curaba era la comunidad migrante que le recordaba que siempre están unidos por sus raíces.

Para el actor, es evidente que quienes se desplazan al país del sueño americano lo hacen porque buscan una vida mejor. Porque están dispuestos a trabajar para construir una nueva vida.

“Un movimiento de esa escala no es natural, a menos que algo esté muy, muy mal en el lugar de donde vienes. Nadie se va de su tierra a menos que su supervivencia dependa de ello. Nadie abandona su pasado solo por diversión”, afirmó.

Migrantes caminan por una autopista hacia Arriaga, Chiapas, estado sureño de México, el lunes 8 de enero de 2024, en una caravana que se dirige hacia la frontera norte con Estados Unidos. (AP Foto/Édgar H. Clemente) Edgar H. Clemente - AP

El actor mexicano admiró la gratitud con la que se desenvuelven los migrantes en el día a día. También reconoció que cada uno de ellos llegó al país con sus propias tradiciones, pero siempre con la apertura para construir nuevas.

“Conocí a una pareja en el centro de Los Ángeles que prepara los tacos coreanos más deliciosos. Una mujer coreana se enamora de un mexicano, tienen sexo, luego tienen hijos y un restaurante… Kimchi más mole. Esa es una historia de Los Ángeles”.

Diego afirmó que aquello que hace grande a Los Ángeles es el intercambio cultural y que es un ejemplo de lo que puede lograrse si se prioriza la empatía y no el discurso de odio emitido por Trump.

Para el actor de Andor, es injusto que ahora tantas personas vivan con miedo hasta de ir por sus hijos a la escuela cuando ellos son quienes construyen a EE.UU.

“Son ellos quienes alimentan al país, lo cuidan, educan a los niños. Ellos cuidan a los ancianos, trabajan en construcción, en hoteles. Ellos dirigen cocinas, son técnicos, comerciantes, atletas, conductores, agricultores… Ellos pagan muchos impuestos con sus trabajos, con papeles o sin ellos”, agregó.

Manifestantes que protestaban contra las detenciones de inmigrantes se enfrentan a policías en los Ángeles el 8 de junio del 2025. (AP foto/Jae C. Hong) Jae C. Hong - AP

Diego Luna concluyó su discurso al afirmar que la única solución es ofrecerle seguridad jurídica a los migrantes. Por ello, invitó a la audiencia a llamar al Congreso para hablar con sus representantes, así como donar a organizaciones que protegen a los más vulnerables.

“Háblalo, compártelo. Eso ayuda. Hoy ellos necesitan saber que no están solos. Estas han sido semanas oscuras. No es aceptable ni normal separar familias. La violencia y el terror no están bien. Los migrantes necesitan saber que su lucha también es tuya”, afirmó.

El video oficial de YouTube con el discurso del actor fue monetizado para recaudar fondos. La organización que recibirá la donación es Kids in Need of Defense, la cual apoya a niños inmigrantes y refugiados que fueron separados de sus familias.