Como en las telenovelas: la espectacular boda entre Sara Corrales y Damián Pasquini con Telemundo como testigo

Sara Corrales y Damián Pasquini se casaron en una ceremonia civil, y recientemente celebraron una unión espiritual que cerraron con una fiesta de ensueño, a la que asistieron sus familiares, seres queridos, y decenas de celebridades, además de la prensa, que calificó la fiesta como digna de una historia de telenovela o un cuento de hadas.

La espectacular boda entre Sara Corrales y Damián Pasquini

La ceremonia tuvo lugar en Medellín, Colombia, donde la pareja conformada por la actriz y el empresario estuvo rodeada de amor en una ceremonia de inolvidable, llena de emociones, sabor colombiano y un ambiente de celebración, según detalló Telemundo.

La también modelo llegó en un automóvil de aspecto clásico color verde, su vestido era ceñido al cuerpo y de encaje, además de que portaba un velo y una cola larga.

Sara Corrales caminó hacia el altar, donde el argentino Damián Pasquini ya la esperaba. El momento fue sumamente elegante y romántico. El novio portaba un saco color blanco, pantalón negro y un moño.

La madre de la actriz y modelo compartió un mensaje en el que reconoció que el empresario era el indicado para convertirse en su yerno: “Yo pensaba que ningún hombre era suficiente para mi hija, pero llegó Damián y no solo me cerró la boca...”, dijo.

Los invitados se mostraron conmovidos cuando la pareja intercambió votos y expresó la forma en la que se enamoró, además de prometer estar juntos toda su vida, para después concluir la ceremonia con un beso.

Sara Corrales lució un espectacular vestido de novia durante su matrimonio con Damián Pasquini (Instagram/@saracorrales)

Los detalles de la boda de Sara Corrales y Damián Pasquini

En la ceremonia estuvo presente la tradición colombiana, y la actriz utilizó tres vestidos de novia diferentes: el primero para el altar, el segundo para la fiesta y el tercero para bailar.

A la boda -que se festejó en La Ciudad de la Eterna Primavera- asistieron 150 invitados, quienes festejaron al ritmo de música latina, géneros como la bachata, la salsa, el merengue y otros ritmos colombianos.

A través de su cuenta de Instagram, Sara Corrales compartió distintos videos y fotografías del día de su matrimonio, así como varios mensajes especiales dedicados a su ahora esposo.

“Un civil íntimo, lleno de lágrimas, risas, abrazos y promesas eternas”, dijo la actriz de producciones como La Jefa, Mi Camino Es Amarte y Querelo Todo, entre otras películas y telenovelas.

Damián Pasquini y Sara Corrales, juntos de vacaciones (Instagram/@saracorrales)

Otro de los detalles que generó mayor atención por parte de los invitados fue el pastel de bodas, el cual era de seis pisos y deleitó todos los paladares de quienes fueron testigos de esta unión.

Quiénes son Sara Corrales y Damián Pasquini

La famosa de 39 años nació el 27 de diciembre de 1985 en Medellín, Colombia y fue galardonada como una de las grandes estrellas de la pantalla chica en su país, según Famous Birthdays.

Su primera aparición en la televisión fue en 2004, cuando interpretó al personaje de Catalina Osorio en la telenovela Todos Quieren con Marilyn. Además de que fue nombrada como Villana favorita por TVyNovelas en 2009 y 2013.

Damián Pasquini es un empresario que está comprometido con Sara Corrales desde 2024. Ambos conforman una de las relaciones más estables del mundo del espectáculo.

Sara Corrales y Damián Pasquini se comprometieron en 2024 (Instagram/@damianpasquini)

El hombre tiene 43 años y, aunque no está relacionado con el mundo del espectáculo, sí cuenta con casi 50 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Originario de Argentina, es el gerente ejecutivo de la agencia Azzgency LATAM, además un apasionado por el deporte y un emprendedor, según People. Desde el inicio de su relación, la pareja comparte constantemente imágenes en las que se muestran muy enamorados.