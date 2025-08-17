Es un actor colombiano y se burla del Superman de los 90 por su nuevo trabajo en el ICE: “Has been”

John Leguizamo, latino que triunfó en Hollywood, se lanzó contra Dean Cain, famoso por interpretar a Superman en los años 90. El actor de cintas como Moulin Rouge hizo múltiples bromas en sus redes sociales sobre el famoso que recientemente se unió como voluntario al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Actor latino se lanza en contra del protagonista de Superman

John Leguizamo utilizó sus redes sociales para publicar un video en contra del intérprete de Clark Kent en la versión de los años 90, luego de que el famoso confirmara su colaboración como voluntario del ICE en medio de las deportaciones masivas de inmigrantes en Estados Unidos.

John Leguizamo llama perdedor a actor de Superman que se unió a ICE

Con imágenes de burla y con un video, el colombiano de 65 años lanzó duras críticas a Dean Cain y también lo llamó insensato, además de que le dijo que sus pronombres eran “has been” (ha sido).

En el video que compartió Leguizamo en su cuenta de Instagram destacó el comentario de Frank Grillo, actor de la versión 2025 de Superman, quien comentó: “Never was” (nunca fue), al ‘corregir’ a su colega respecto a los ‘pronombres’ de Cain.

Frank Grillo apoya a John Leguizamo en su mensaje contra Dean Cain, actor que se unió al ICE (Instagram/@johnleguizamo)

El video publicado suma casi 100 mil reacciones y miles de comentarios. Otros famosos como Tatum O’Neal y la actriz Apollonia Kotero, así como el comediante Anthony Fuentes, apoyaron la postura de John Leguizamo.

El actor de Superman que se unió al ICE y llamó a sus fans a hacer lo mismo

El también cineasta de 59 años de edad compartió con sus fanáticos su decisión de unirse como voluntario a ICE, y alentó a todos los que “quieren salvar a Estados Unidos” a hacer lo mismo.

Dean Cain aseguró que las autoridades norteamericanas “arrestan a lo peor” y dijo que se unió a los agentes porque sintió que era algo importante para proteger la seguridad de todos los que habitan el país norteamericano.

El famoso compartió la noticia en medio de la convocatoria lanzada por el gobierno de Donald Trump para sumar a más miembros a la agencia de control de inmigración.

Actor Dean Cain se une al ICE e invita a sus fans a hacer lo mismo (Instagram/@deuces1966)

“Soy un agente del orden público juramentado... sentí que era importante sumarme a nuestros socorristas, no basta solo hablar de ello, tienes oportunidad de unirte al ICE”, sentenció la estrella de los años 90.

El plan del servicio de inmigración es incrementar a su número de agentes en servicio y para ello ofreció a los oficiales retirados volver al programa a cambio de atractivos bonos de hasta US$50 mil.

Quién es John Leguizamo, actor latino en contra de Donald Trump

Desde hace varios años, John Leguizamo se manifestó en contra de las ideas políticas del actual presidente norteamericano, e incluso realizó una gira por todo EE.UU. con un show de sátira en el que buscaba reivindicar a los latinos inmigrantes, según BBC.

El famoso, nacido en Bogotá, Colombia, compartió que la idea de su activismo en contra del racismo y la discriminación surgió luego de que a su hijo lo llamaran "frijolero" en la escuela, burlándose de él por su ascendencia latina.

Actor John Leguizamo se manifiesta en contra de las políticas antiinmigrantes de Trump (Instagram/@johnleguizamo)

El actor contó que en aquel momento sintió como si él y su familia valieran menos y, tras ver los libros que estudiaba su hijo en la escuela, se dio cuenta de que no había representación latina por ningún lado.

Fue entonces que el protagonista de películas como Un Mejor Papá o Encanto decidió crear un monólogo llamado Latin History for Morons (Historia Latina para Tontos), donde interpreta el papel de un profesor que enseña lo que no se muestra en los libros escolares.