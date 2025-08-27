Cuándo fue la última vez que Puerto Rico ganó el Miss Universo

Puerto Rico es un país reconocido en la historia de Miss Universo, pues sus representantes se han llevado la corona en cinco ocasiones, gracias a su carisma, encanto, cultura y belleza. La última puertorriqueña en obtener la victoria continúa dentro del mundo del espectáculo, con una carrera de gran éxito.

Esta fue la última vez que Puerto Rico ganó el Miss Universo

El país caribeño tiene un gran historial en el certamen internacional, pues ha sido coronado en múltiples ocasiones. La última vez que Puerto Rico ganó el Miss Universo fue en el año 2006, gracias a la representación de Zuleyka Rivera.

Zuleyka Rivera fue nombrada Miss Universo en 2006, la quinta puertorriqueña en recibir la corona (FB/ Miss Universe) DARREN DECKER

Recientemente, la actriz y modelo recordó que fue coronada cuando solo tenía 18 años de edad y también el cambio que dio su vida y su carrera, pues la corona le abrió muchos proyectos a nivel profesional, según HOLA!.

Zuleyka Jeris Rivera Mendoza fue nombrada Miss Universo el 23 de julio de 2006, hace casi dos décadas, en un evento que tuvo lugar en Shrine Auditorium en Los Ángeles, California.

En ese entonces, quien le entregó la corona fue la anterior Miss Universo 2005, Natalie Glebova, representante de Canadá. La famosa hizo historia al ser coronada como la quinta ganadora de la Isla del Encanto.

Además, la nacida en Carey obtuvo la victoria cinco años después que su connacional, la modelo Denise Quiñones, nombrada como la mujer más hermosa del mundo en el 2001.

Denise Quiñones fue nombrada Miss Universo en 2001 (FB/Miss Universe)

Las otras reinas de belleza de Puerto Rico nombradas Miss Universo

Marisol Malaret

La primera puertorriqueña en obtener la corona fue Marisol Malaret, coronada en 1970, también fue la primera Miss Universo del Caribe, según The New York Times.

La modelo tenía 20 años cuando fue coronada en el evento que tuvo lugar en el Auditorio de Miami Beach, y su victoria marcó historia por vencer a la estadounidense Deborah Shelton.

Marisol Malaret fue la primera mujer de Puerto Rico y el Caribe en ser nombrada Miss Universo en 1970 (Instagram/@_paolaacristina)

Deborah Carthy Deu

La animadora recibió la corona en 1985. La representante de Santurce, Puerto Rico, viajó hasta Miami para ser nombrada Miss Universo y recibir la corona con gran seguridad, según Telemundo.

Después de terminar con su reinado, la famosa comenzó su carrera como actriz en Miami, para después trasladarse a Argentina, donde protagonizó su primera telenovela, El Cisne Blanco.

Deborah Carthy Deu fue nombrada Miss Universo en 1985 (Web/IMDb)

Dayanara Torres

La famosa construyó una carrera sólida como presentadora de televisión, tras haber sido nombrada Miss Universo en el certamen del 21 de mayo de 1993, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, cuando solo tenía 18 años de edad, según HOLA!.

Recientemente, la famosa recordó el momento de su coronación como “una fecha que jamás olvidará”, además de celebrar su determinación para atreverse a participar en el concurso.

Dayanara Torres fue nombrada como Miss Universo en 1993 (FB/Miss Universe)

Denise Quiñones

El 11 de mayo de 2001 la modelo hizo historia al ser la cuarta puertorriqueña en recibir la corona de Miss Universo, desde entonces la famosa se desempeñó como actriz de teatro, cine y televisión, de acuerdo con Telemundo.

En 2024, la famosa incursionó en el mundo empresarial al desarrollar su propia línea de perfumes para hombres y mujeres, la cual se comercializa en Puerto Rico, y con la que asegura quiere mostrar su visión de poder y elegancia.

Después de terminar con su reinado Denise Quiñones se desempeñó como actriz de teatro y cantante (Instagram/@denisequinones9)

Quién es la actual Miss Puerto Rico que viajará a Tailandia

Este año, Puerto Rico tiene la esperanza de obtener su sexta corona con la representación de Jennifer Colón, quien recientemente ganó el certamen de belleza de su país.

La famosa, que obtuvo la victoria nacional el pasado 14 de agosto, viajará a Tailandia para participar en la 74.ª edición de Miss Universo 2025, que se festejará el próximo 21 de noviembre en el Impact Arena en Pak Kret.

Colón es una reina de belleza experimentada, tiene 37 años de edad y comenzó su carrera desde que tenía 17 años, cuando participó en Miss Teen Puerto Rico. Además, en el 2009 ganó la corona de Miss Mundo Puerto Rico.

Jennifer Colón es nombrada Miss Universo Puerto Rico 2025 (Facebook/Jennifer Colón)

En su vida profesional la modelo destaca como esteticista de grado médico e iridóloga. Mientras que en su vida personal es madre de cuatro hijos, y fue la primera Miss Universo latina en dar a luz durante su reinado.

Uno de los discursos principales de Jennifer Colón es romper con los estereotipos, pues desea demostrar que las mujeres que son madres y esposas pueden cumplir con sus metas profesionales.