Cuándo fue la última vez que República Dominicana ganó el Miss Universo

Entre las 25 mujeres latinoamericanas que han sido coronadas como Miss Universo, solo una de ellas es originaria de República Dominicana. Amelia Vega abrió el camino para que otras reinas de belleza de su país se destacaran en el concurso, como sucedió con una de las finalistas en 2023.

Cuándo fue la última vez que República Dominicana ganó Miss Universo

El 3 de junio de 2003 se llevó a cabo la edición número 52 de Miss Universo en Panamá. Ese día, fue Amelia Vega, la representante de República Dominicana, quien consiguió la corona. Ella se convirtió en la primera y única representante de este país que ha ganado el concurso, como reportó HOLA.

Amelia Vega consiguió la victoria en Miss Universo y su esposo, Al Horford, es campeón de la NBA (Instagram/@ameliavega)

Vega tenía 18 años y todavía era estudiante de preparatoria cuando fue proclamada como Miss Universo, de acuerdo con ABC News. Después de entregarle la corona a la australiana Jennifer Hawkins 2004, Amelia Vega se enfocó en su carrera en el mundo del entretenimiento.

¡HOLA!, contó que ella debutó como actriz de cine en 2005, en la película The Lost City (La ciudad perdida) protagonizada por Andy García y Dustin Hoffman.

Vega también trabajó en el canal Telemundo y en 2010 inició su carrera como cantante con el disco Agua Dulce. Nueve años después, Amelia Vega incursionó como autora al publicar un libro infantil titulado Un día en la vida de Pichín, como informó el medio dominicano Diario Libre.

En 2011, la reina de belleza se casó con Al Horford, un deportista de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés), quien también es originario de República Dominicana y quien posee una reputación similar a la de su esposa. Según People, Horford es fue el primer dominicano que se convirtió en campeón de la NBA.

Actualmente, Amelia Vega comparte su vida en compañía de su esposo y sus cinco hijos con sus 1,6 millones de seguidores en Instagram.

La reina de belleza de República Dominicana que casi consiguió la corona

Aunque Amelia Vega es la única mujer de República Dominicana que ganó el Miss Universo, en años posteriores a su victoria otras participantes del mismo país se acercaron a conseguir la preciada corona.

Andreína Martínez llegó a la final de Miss Universo en 2023 (Instagram/@_andreinamart)

La última representante dominicana que llegó a la final del certamen fue Andreína Martínez. El medio dominicano El Nuevo Diario contó que en 2021 Martínez fue seleccionada como Miss República Dominicana entre 15 participantes que ansiaban llegar al evento internacional.

La edición 71 de Miss Universo se llevó a cabo en Estados Unidos, el 14 de enero de 2023. Como informó Deadline, la ganadora de la noche fue la estadounidense R’Bonney Gabriel, mientras que Andreína Martínez se consolidó como la segunda finalista.

Quién es la actual Miss República Dominicana que viajará a Tailandia

En agosto de 2025 fue elegida la mujer que representará a República Dominicana en Miss Universo el próximo 21 de noviembre de 2025 en Tailandia. People reportó que el primer lugar se lo llevó Jennifer Ventura, una joven de 27 años que es ingeniera civil especializada en temas de minería.

El vestido de Jennifer Ventura fue un tributo a la flor favorita de su madre (Instagram/@jenniferventura_m)

Ventura conmovió a los asistentes de Miss República Dominicana con el vestido de gala que lució en el evento. En su cuenta de Instagram, Jennifer Ventura contó que la prenda estuvo inspirada en la orquídea, la flor favorita de su madre.

People explicó que la madre de la modelo falleció en abril de este año después de que colapsara el techo de la discoteca dominicana Jet Set.

“Cada detalle en mi diseño lleva la esencia de quien me enseñó a amar con ternura y a brillar con fuerza. Hoy, camino envuelta en tu memoria, como un homenaje silencioso al vínculo que ni el tiempo ni la ausencia podrán romper”, escribió Ventura en Instagram.