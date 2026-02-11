Extraño trabajo en California: cuánto ganaron las “personas-planta” que estuvieron 70 horas disfrazadas para el Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, realizado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, tuvo como protagonista a Bad Bunny y presentó una puesta en escena basada en referencias culturales de Puerto Rico y la diáspora latina. Entre los elementos que más circularon en redes sociales estuvieron los cientos de extras caracterizados como plantas que llamaron la atención.

Super Bowl LX: cuánto cobraron las “personas-planta” del show de Bad Bunny

Detrás de las imágenes y videos que circularon en redes sociales había trabajadores contratados específicamente para cumplir el rol de “personas-planta”. Se trató de 380 participantes reclutados para integrar la escenografía humana del evento. Su tarea consistió en permanecer inmóviles durante segmentos clave del espectáculo mientras el artista, bailarines e invitados se desplazaban entre ellos.

El trabajo de las personas-plantas en el show de Bad Bunny

La participación no fue simbólica ni voluntaria. De acuerdo con datos difundidos por el analista de negocios deportivos Darren Rovell, cada integrante recibió un pago.

“A las personas que trabajaban dentro de los árboles se les pagaba US$18,70 por hora por 70 horas de trabajo”, dijo en una publicación en su cuenta de X. “Incluye ocho días de ensayos más el día del partido”, explicó. El cálculo final arrojó una remuneración individual de US$1309 por trabajador.

Durante el periodo que contempló ocho jornadas de ensayo antes del evento principal, los participantes debieron aprender posiciones, tiempos de entrada y salida, así como la coordinación con el resto del elenco y el equipo técnico. El día del partido implicó varias horas adicionales en el estadio.

El extra que mostró cómo fue ser planta en el show de Bad Bunny

Super Bowl LX: los requisitos físicos para ser “persona-planta” en el show

Para ser seleccionados, los aspirantes debían cumplir con determinados parámetros físicos:

Estatura : la convocatoria establecía un rango entre 1,70 y 1,83 metros, además de una contextura capaz de soportar el peso del vestuario. “Tener entre 5′7 y 6′0, tener una complexión atlética y poder usar un disfraz de 50 libras durante más de cinco horas", dijo Andrew Athias, quien participó como planta en el show de Bad Bunny, en su cuenta de X.

: la convocatoria establecía un rango entre 1,70 y 1,83 metros, además de una contextura capaz de soportar el peso del vestuario. “Tener entre 5′7 y 6′0, tener una complexión atlética y poder usar un disfraz de 50 libras durante más de cinco horas", dijo Andrew Athias, quien participó como planta en el show de Bad Bunny, en su cuenta de X. Soportar el peso del disfraz : cada vestuario tenía un peso aproximado de 22,7 kilos y simulaba la vegetación que formó parte integral del diseño escénico.

: cada vestuario tenía un peso aproximado de 22,7 kilos y simulaba la vegetación que formó parte integral del diseño escénico. No moverse: una de las instrucciones centrales fue la inmovilidad. La producción indicó que los participantes no debían moverse durante la presentación para mantener la uniformidad visual. “Nos dijeron que no nos moviéramos porque “no hay viento en Puerto Rico”“, contó Andrew en sus redes sociales.

El extra dijo que entre los participantes disfrazados de planta hubo una distribución de 50/50 entre hombres y mujeres. Además, contó que usar el traje no fue lo más divertido, pero para él valió la pena por un espectáculo de entretiempo de 15 minutos. “Benito es el jefe del año”, agregó.

380 personas disfrazadas de pastizales participaron del show de Bad Bunny X @AndrewAthias

Por qué el show de Bad Bunny usó personas en vez de escenografía tradicional

La presencia de personas caracterizadas como plantas en el show de Bad Bunny no fue solo una elección estética. Los directores del espectáculo explicaron que la NFL estableció un límite de 25 carros para ingresar equipamiento al campo de juego.

Esa restricción obligó al equipo creativo a buscar alternativas para montar una escenografía de gran escala en un tiempo reducido. Convertir los elementos vegetales en intérpretes humanos permitió agilizar el armado y desmontaje del escenario.

“Esa solución de hacer que los personajes-planta, y luego que estos subieran y bajaran a tiempo, además de todos los decorados y los artistas, fue audaz en todos los sentidos”, dijo la directora creativa Harriet Cuddeford en una entrevista con Variety. “Había más de 330 actores del elenco, además de los personajes-planta. Fue simplemente enorme”, señaló.

Los diseñadores de producción Bruce y Shelly Rodgers, junto con Julio Himede, coordinaron el reclutamiento de cientos de extras. Según la dirección creativa, el recurso facilitó la logística y permitió cumplir con los tiempos establecidos por la organización del evento.

“Fue en un campo de césped natural y no hay techo. Tuvimos que tener planes de emergencia para la lluvia. Había muchísimas cosas que podrían haber causado un problema”, dijo Cuddeford. “Pero todo se desarrolló casi a la perfección ante nuestros ojos. Todos dijimos: “¡Guau, funcionó!“, agregó.