Daddy Yankee reveló el consejo que le habría gustado recibir antes de casarse con Mireddys González: “Aunque no sean famosos”

Luego de que en 2022, Daddy Yankee anunciara su retiro de los escenarios y, un año después, su conversión al cristianismo, el famoso atravesó un divorcio mediático y evadió las entrevistas. Pero, este año, con su regreso a la música, el reguetonero compartió detalles de su vida privada en una conversación íntima con los medios de comunicación.

El mensaje de Daddy Yankee tras su regreso a la música

Un año después de que el intérprete de Gasolina compartiera su conversión al cristianismo con todos sus fans, en diciembre de 2023, Mireddys González, le pidió el divorcio.

Daddy Yankee regresa a la música y envía consejo a los artistas que comienzan su carrera (Facebook/Daddy Yankee)

Aunque al inicio la separación se manejó de manera cordial, ambos tuvieron problemas que se tornaron mediáticos debido a los negocios que sostenían en común, por lo que Daddy Yankee lanzó un consejo que le habría gustado recibir antes de llegar al altar, según Billboard.

“Aunque no sean famosos ni exitosos, y están comenzando su carrera, cásense con capitulación. Aunque tu carrera no haya explotado, aunque no te reconozcan. Porque la música es impredecible”, dijo Yankee en una advertencia dirigida a los nuevos artistas, tanto masculinos como femeninos.

El cantante de Puerto Rico aconsejó establecer estos contratos para acordar la economía matrimonial y también proteger el patrimonio individual, debido a que su expareja, además de ser su esposa, también fue su socia, presidenta de su sello discográfico, e integrante de la junta directiva.

Cabe destacar que pocas semanas después de que el reguetonero anunciara su divorcio a través de una carta, Ramón Ayala, nombre real del artista, presentó una orden judicial en contra de González y la acusó del retiro de millones de dólares de sus cuentas bancarias sin su autorización.

Daddy Yankee dio su primera entrevista con la prensa desde el anuncio de su conversión al cristianismo en 2023 (Facebook/Daddy Yankee)

Daddy Yankee vuelve a la música con Lamento en Baile

El nuevo álbum de Daddy Yankee, llamado Lamento en Baile, está inspirado en los momentos difíciles que atravesó el artista, quien aseguró que se puede sanar a través de la música, misma con la que busca inspirar y celebrar, según compartió en sus redes sociales.

“Cada tema cuenta una historia desde mi corazón, no puedo esperar a que mis fans bailen y sientan este viaje conmigo”, expresó.

El famoso también compartió que el nombre de su proyecto surge por una cita del Salmo 30:11 que dice: “Has cambiado mi lamento en baile; desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría.”

Para el reguetonero, esta frase de la biblia representa un significado poderoso que indica que Dios puede transformar el dolor en gozo. La lista de canciones del nuevo disco del puertorriqueño son:

“¿Quién es Dios?”

“Tan invitao’”

“T alabaré”

“Sonríele”

“ABCD”

“El toque”

“Jezabel y Judas”

“DTB”

“Tu amor me conviene”

“Principios y valores”

“Obra en mí”

“Love”

“Jardín rojo”

“Toy hermoso”

“Gloria Él”

“Ayo ayo”

“Súbete”

“Una vida”

“LEB”

La historia de amor entre Daddy Yankee y Mireddys González

En diciembre de 2024, Ramón Ayala confirmó a través de sus redes sociales su divorcio con Mireddys González, ambos estuvieron juntos durante casi tres décadas y su historia de amor inspiraba a muchos de los fans del artista, según Telemundo.

Daddy Yankee y Mireddys González estuvieron casados durante 29 años (WireImage/Rodrigo Varela)

La pareja fue una de las más estables dentro de la industria musical por al menos 29 años, ambos se conocieron cuando eran adolescentes y Yankee aún no alcanzaba la fama internacional.

Su vida matrimonial y familiar se mantuvo privada pese al éxito internacional del intérprete. Con tres hijos en común, la pareja se consolidó como una de las más exitosas de la industria. Ayala ha saltado a la fama como uno de los máximos exponentes y pioneros de la música urbana, todo esto con Mireddys a su lado, ya que además de su esposa, también fue socia en los negocios del cantante.