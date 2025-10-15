¿Quién gana las elecciones en Nueva York, Mamdani o Cuomo? Lo que dicen las encuestas este miércoles 15 de octubre

Según un relevamiento de City Journal, los neoyorquinos ubican la seguridad pública y el costo de vida como los temas más urgentes de la campaña. La Gran Manzana todavía enfrenta las secuelas de la pandemia, el aumento del alquiler y una percepción de inseguridad que no cede.

Según un relevamiento de City Journal, los neoyorquinos ubican la seguridad y el costo de vida como prioridades; las propuestas de Mamdani en esas materias son las que atraen a los jóvenes CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

Entre los electores jóvenes, Zohran Mamdani cosecha simpatía con sus propuestas de “congelar el alquiler” y ofrecer “guarderías gratuitas”, aunque otros sectores dudan de la viabilidad económica de esas medidas.