¿Quién gana las elecciones en Nueva York, Mamdani o Cuomo? Lo que dicen las encuestas este miércoles 15 de octubre
Los comicios por la alcaldía serán el 4 de noviembre; los tres principales candidatos que se verán las caras en el debate del jueves
A menos de 20 días de las elecciones para alcalde de la ciudad de Nueva York, la contienda se perfila como una de las más polarizadas. Tres nombres dominan la conversación política: Curtis Sliwa, Andrew Cuomo y Zohran Mamdani, quien lidera las encuestas. De acuerdo a un nuevo sondeo, las preocupaciones de los votantes y los cruces entre los candidatos marcaron una semana decisiva antes del primer debate.
Nueva encuesta revela cuáles son las preocupaciones de los votantes de Nueva York
Según un relevamiento de City Journal, los neoyorquinos ubican la seguridad pública y el costo de vida como los temas más urgentes de la campaña. La Gran Manzana todavía enfrenta las secuelas de la pandemia, el aumento del alquiler y una percepción de inseguridad que no cede.
Entre los electores jóvenes, Zohran Mamdani cosecha simpatía con sus propuestas de “congelar el alquiler” y ofrecer “guarderías gratuitas”, aunque otros sectores dudan de la viabilidad económica de esas medidas.
En las calles de los cinco condados, las prioridades varían según el vecindario, pero los ejes comunes se repiten:
- Seguridad pública: el crimen aumentó un 29% desde 2019 y muchos ciudadanos exigen una respuesta firme.
- Costo de vida: la inflación urbana y los alquileres desmedidos son la principal preocupación de los votantes.
- Salud mental y vivienda: el tratamiento de las personas con enfermedades mentales graves y la falta de viviendas asequibles aparecen como temas recurrentes.
La sensación general entre los entrevistados es de expectativa, aunque también de fatiga política. Muchos sienten que la ciudad necesita un nuevo rumbo tras años de promesas incumplidas.
Primer debate de los candidatos de Nueva York: cuándo y cómo verlo
El New York City Mayoral General Election Debate se celebra el jueves 16 de octubre a las 19 horas en el Rockefeller Center, en el corazón de Manhattan. El evento será transmitido en vivo por WNBC-TV y las plataformas digitales de NBC y Telemundo, con traducción al español, intérprete de lenguaje de señas y subtitulado para el público con discapacidad auditiva.
Según el New York City Campaign Finance Board, la participación en el debate es obligatoria para los candidatos que se hayan unido al programa de fondos de emparejamiento y que cumplan con los criterios financieros establecidos. En esta primera instancia, tres aspirantes alcanzaron los requisitos: Andrew Cuomo, Zohran Mamdani y Curtis Sliwa.
- Zohran Mamdani, del Partido Demócrata, llega como favorito en los sondeos.
- Andrew Cuomo, exgobernador del estado, participa como independiente tras perder la nominación demócrata.
- Curtis Sliwa, representante republicano, busca una revancha tras su derrota de 2021 frente a Eric Adams.
El debate forma parte del cronograma oficial previo a las elecciones generales y será seguido por una segunda cita, el Leading Contender Debate, pautada para el 22 de octubre.
Qué tan importante es el debate de candidatos a la alcaldía según los especialistas
Según The New York Times, el próximo debate televisado entre los tres aspirantes podría definir el tramo final de la campaña. Los estrategas de Sliwa confían en que su mensaje de ley y orden podría atraer a los votantes moderados. Cuomo, por su parte, apostará a exhibir experiencia y conocimiento técnico, mientras que Mamdani deberá demostrar que sus promesas pueden sostenerse económicamente.
En las calles, el ambiente refleja la tensión de una ciudad que busca equilibrio entre progreso y estabilidad, indicaron desde el medio. Muchos votantes se sienten atraídos por las ideas de transformación social, pero otros piden soluciones más concretas frente al encarecimiento de la vida y la inseguridad.
Quién gana las encuestas de las elecciones en Nueva York
Sondeo de Quinnipiac
El estudio de Quinnipiac University, realizado del 3 al 7 de octubre entre 1015 votantes probables, mostró una clara ventaja de Zohran Mamdani. De esa manera, esta encuesta marcó una continuidad en la tendencia que ya había observado en septiembre, aunque con un claro repunte del Cuomo, quien absorbió buena parte de los votantes que respaldaban a Adams.
- Mamdani 46%.
- Cuomo 33%.
- Sliwa 15%.
Encuesta de Marist
La Marist Poll, publicada el 16 de septiembre, analizó en detalle qué pasaría en un escenario con menos candidatos. En la competencia general, Mamdani aparecía con 45% de apoyo frente al 24% de Cuomo, el 17% de Sliwa y el 9% de Adams. El panorama se modificaba en una simulación sin Adams:
- Mamdani crecía levemente a 46%.
- Cuomo ascendía a 30%.
- Sliwa subía a 18%.
Intención de voto, según CBS News/YouGov
Otra medición relevante fue la de YouGov en asociación con CBS News, publicada el 15 de septiembre. Allí, Mamdani reunió 43% de las adhesiones, seguido por Cuomo (28%), Sliwa (15%) y Adams (6%).
En la hipótesis de que Adams abandonara la carrera, los números mostraban un leve ajuste: Mamdani subía a 44%, Cuomo ascendía a 30% y Sliwa alcanzaba el 17%. En ese sentido, la salida del actual alcalde no alteraba drásticamente el liderazgo del demócrata, aunque reforzaba la segunda posición del exgobernador.
