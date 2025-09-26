Quién es Bebeshito, el cantante cubano que recibió la “bendición” de Daddy Yankee y es la nueva estrella del género reparto

Oniel Ernesto Columbie Campos, conocido artísticamente Bebeshito, es un popular cantante cubano de música urbana. Tras iniciar su carrera con covers de reparto y varios éxitos en las listas de Billboard, el cantante vivió un momento destacado previo a una de sus presentaciones cuando fue saludado personalmente por Daddy Yankee, en el marco de su preparación para el show de medio tiempo del partido entre Argentina y Venezuela en Miami.

Quién es Bebeshito, el cantante cubano de reparto

Bebeshito recordó sus inicios en una entrevista para Billboard y afirmó: “Nosotros teníamos un grupo de rock con instrumentos inventados”. Entre 2020 y 2022, integró brevemente un dúo con el artista urbano cubano Wolkis y participó en numerosas colaboraciones. “Yo estaba en muchas canciones que se pegaban, pero yo no estaba pegado”, afirmó.

Por lo tanto, decidió lanzarse como solista y comenzó a hacer covers de reparto. Se trata de un género musical que proviene de los barrios o proyectos de vivienda en Cuba, que fusiona música urbana con ritmos tradicionales del país y se impulsa con el instrumento de clave.

El primer éxito de Oniel fue “Una pila de partes”, en 2022, su versión del hit “Berlín” de Aitana, lanzado en 2021. “En Cuba es algo normal hacer covers de canciones famosas y hacerlas en reparto. Yo era fanático de Aitana. Me gustan mucho sus armonías y su manera de cantar. Hice como cuatro a cinco covers de Aitana y siempre funcionaron. Eso fue lo que pegó en mi país”, afirmó.

La carrera de Bebeshito comenzó cuando decidió lanzarse como solista y crear sus propios covers de reparto

Bebeshito explicó que originalmente buscaba alcanzar la fama solo con covers, pero un fan le hizo darse cuenta de que debía crear su propia música para tener una carrera duradera.

En octubre de 2022, firmó un contrato discográfico con Planet Records, dirigido por el ejecutivo musical Roberto Ferrante, reconocido por producir algunos de los mayores éxitos de Bebeshito, quien fusiona su origen en el estilo de reparto cubano bajo su nuevo enfoque de “repatón”.

Desde 2024, el cantante logró varias entradas en las listas de Billboard: “El punto”, junto a Charly & Johayron y El Taiger, alcanzó el número 7 en Latin Digital Song Sales; “Marca mandarina”, “Tacto que llegó el reparto” y “Mano” ingresaron a la lista Hot Tropical Songs; mientras que “Tacto” llegó al número 25 en la lista Tropical Airplay.

Bebeshito recibe el respaldo de Daddy Yankee antes de su presentación en Miami

Este miércoles, el cubano, quien se prepara para su presentación en el show de medio tiempo del partido entre Argentina y Venezuela el próximo 10 de octubre en el Hard Rock Stadium en Miami, recibió el saludo cercano y el respaldo directo de Daddy Yankee, uno de los máximos referentes del reguetón.

El cantante cubano Bebeshito, próximo a presentarse en el show de medio tiempo del partido Argentina vs. Venezuela, recibió un saludo personal de Daddy Yankee

El encuentro quedó registrado en un video publicado por el propio Bebeshito en sus redes sociales, donde se aprecia al artista puertorriqueño saludándolo con familiaridad: “Ah, ¿qué pasó Bebeshito? Que sigas así hacia adelante, brother. Tienes mucho talento. Muchas bendiciones, a ti y a tu tierra que amo mucho”, afirmó Daddy Yankee.

La reunión incluyó un abrazo entre ambos y posteriormente compartieron fotos juntos con la camiseta de Argentina.

De qué trata el género cubano reparto

El nombre reparto deriva de los barrios de Cuba, donde los aspirantes a artistas creaban su propio reggaetón casero, cantaban sobre la vida callejera y utilizaban la jerga local. Los primeros exponentes del género se remontan a mediados de los 2000, entre ellos el fallecido Elvis Manuel, Adonis MC, El Uniko y, más notablemente, Chocolate MC, quien incorporó la clave cubana a su canción de reggaetón de 2010 “Parapapampan” y dio origen a lo que hoy se conoce como reparto.

Según detalló el productor musical NandoPro a Billboard, el género se distingue por la fusión de ritmos afro y elementos de la rumba, con la estructura rítmica cubana como eje. “El reparto se caracteriza por tener líricas más agresivas, más duras, sin muchos filtros en el lenguaje”, indicó.