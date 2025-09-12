De peleas callejeras a sobrevivir a una bala perdida: la trayectoria de Terence Crawford, rival de Canelo Álvarez

Terence Crawford tuvo una infancia complicada en Omaha, Nebraska, marcada por la ausencia de su padre y una difícil relación con su madre. Desde pequeño buscó desahogo en las peleas, primero en callejones y jardines de su vecindario, pero más tarde las trasladó al CW Boxing Club, donde comenzó a forjarse como boxeador.

Cómo las peleas callejeras y el impacto de una bala cambiaron la vida de Terence Crawford

Terence Crawford nunca tuvo miedo de pelear, desde su infancia y adolescencia se ponía los guantes de boxeo y salía a enfrentarse contra otros en callejones y jardines cerca de su casa de Omaha, de acuerdo con USA Today.

Crawford cuenta con cuatro campeonatos mundiales de la OMB (Instagram @tbudcrawford)

Pero un hecho violento marcó el rumbo de su vida. En agosto de 2008, tras un juego de dados, Crawford estaba dentro de su auto cuando una bala perdida atravesó la ventana y lo impactó en la cabeza, justo debajo de la oreja, según reportó CNN. El proyectil rebotó en su cráneo y, aunque la lesión pudo haber sido mortal, sobrevivió. “Ese disparo me puso en el camino correcto”, confesó años después.

El camino hacia el campeonato de Crawford

Antes de dar el salto al profesionalismo, Crawford ganó la medalla de plata en los Guantes de Oro y estuvo cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, aunque fue derrotado en las eliminatorias. Su récord amateur fue de 70 peleas con 12 derrotas.

En 20018 ganó su primer título mundial de boxeo (Instagram @tbudcrawford)

Debutó como profesional en 2008 en peso ligero, ascendió de categoría con el tiempo y se consagró campeón en peso ligero, superligero y welter. En 2018 obtuvo el título mundial de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y lo defendió con éxito en seis ocasiones frente a rivales como Amir Khan, Kell Brook y Shawn Porter.

Una de sus defensas más recordadas fue en diciembre de 2018 contra el lituano Egidijus Kavaliauskas, donde cayó a la lona en el tercer asalto, pero se recuperó para vencer por nocaut técnico en el noveno.

La motivación detrás del campeón

Crawford ha mencionado en distintas entrevistas que sus hijos son su mayor motivación. El boxeador ha señalado que la experiencia de casi perder la vida en 2008 lo llevó a valorar la estabilidad familiar y a mantenerse alejado de los problemas que marcaron su juventud.

Su estilo sobre el ring, caracterizado por la capacidad de pelear con ambas guardias y su precisión al contragolpe, lo ha convertido en uno de los púgiles más completos de la actualidad. Para muchos analistas, un triunfo frente a “Canelo” consolidaría su legado como uno de los mejores boxeadores libra por libra en la historia reciente.

Terence Crawford y la pelea con Canelo Álvarez

El próximo gran reto de “Bud” será frente al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, en un combate histórico programado para este sábado 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas. La transmisión comenzará a las 21.00(hora del Este de Estados Unidos), por lo que se espera que la pelea estelar entre el mexicano y el estadounidense inicie a las 23.00, de acuerdo conESPN.

El combate será transmitido por Netflix (Instagram/@canelo) (Instagram/@canelo)

La pelea será por el campeonato mundial de peso supermediano y tendrá un atractivo extra: será transmitida en exclusiva por Netflix, sin necesidad de Pago por Evento (PPV), disponible para todos los suscriptores de la plataforma.