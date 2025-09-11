Inédito en el boxeo: el lujoso premio en metal que recibirá el ganador de la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Saúl “Canelo” Álvarez y Terence “Bud” Crawford medirán sus fuerzas en una pelea que promete ser un espectáculo para alquilar balcones. Al mejor estilo Super Bowl, el Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) decidió crear un anillo para el campeón, compuesto de distintos diamantes preciosos.

WBC Crown: el anillo de lujo para el campeón de Canelo vs. Crawford

Fabricado por la artesanía de lujo de Jason of Beverly Hills en colaboración con Rasheen Farlow, una obra maestra acompañará al mítico cinturón que se entrega al ganador. Compuesto por piedras preciosas y diamantes de diferentes colores, se volvió lentamente en una tradición en esta competencia.

El prestigioso anillo que obtendrá el ganador

De acuerdo a lo compartido por WBC, la pieza tiene casi diez quilates de piedras engarzadas en oro amarillo. Acompañadas de 8,5 quilates de diamantes blancos y más de un quilate de piedras de colores. Todo esto rodea al logo de la WBC, que lleva la inscripción: “World Champion”.

Al igual que otras sortijas de este tipo, la parte superior es extraíble y al revelarla aparece el contorno del estadio Allegiant Stadium de Las Vegas. A diferencia de otras ediciones, esta será la primera sortija que se entregue en un enfrentamiento de campeón indiscutido.

Si bien el valor es algo insignificante en comparación de lo que embolsará el ganador, el anillo representa un legado dentro del boxeo. Su precio está estimado en US$100 mil dólares, pero quien gane la pelea se llevará a su casa más de US$200 millones.

¿Por qué es tan importante la pelea de Canelo vs. Crawford?

El combate entre Canelo Álvarez y Bud Crawford es una de las más esperadas en los últimos años, pero no solo por la relevancia de ambos boxeadores. Además de los títulos que pondrá en juego Canelo, Crawford arriesgará su invicto de 41 peleas en una categoría que no es la suya.

Otro factor que hace importante al enfrentamiento es que Álvarez expondrá sus cinturones de la categoría supermediano, que lo constituyen como el campeón indiscutible de esa división. Por su parte, el estadounidense Crawford, se vio obligado a subir dos divisiones de peso, de 69 a 76 kilogramos, para enfrentar al mexicano.

"Canelo" ya está en Las Vegas para enfrentar a Crawford

Por estos motivos fue creado el anillo, que tendrá un gran valor agregado, según consideró Mauricio Sulaimán, presidente de WBC: “No hay mejor escenario para entregar este anillo de campeón del WBC, único y lujoso, que este, que será el anfitrión de este combate legendario”.

Dónde y cómo ver Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en EE.UU.

El duelo, que tendrá lugar en Las Vegas, comenzará aproximadamente a las 23 hs (ET) , de acuerdo con ESPN .

, de acuerdo con . En Estados Unidos, podrá verse a través de Netflix, sin cargos de Pago Por Evento (PPV, por sus siglas en inglés) y solo con la suscripción.

Canelo y Crawford pelearán por primera ocasión en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada

La transmisión comenzará a las 21 hs, tiempo del Este, debido a que habrá más cartelera boxística previo al combate principal entre Canelo y Crawford: