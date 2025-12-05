De qué murió el actor de Mortal Kombat: tras su salto a la fama, vivía en California

El actor Cary-Hiroyuki Tagawa, recordado por encarnar al hechicero Shang Tsung en la franquicia Mortal Kombat (1995), falleció en California este jueves 4 de diciembre. Además de la saga cinematográfica basada en el videojuego, tuvo papeles en películas galardonadas en los Oscar, como The Last Emperor (1987) y Pearl Harbor (2001).

La muerte de Cary-Hiroyuki Tagawa en California: acompañado de su familia

Cary-Hiroyuki Tagawa murtió a los 75 años en Santa Bárbara, California, debido a complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular. Según detalló su representante, Margie Weiner, el actor pasó sus últimas horas acompañado por su familia, de acuerdo a AP.

Tagawa murió en Santa Bárbara, California, debido a complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular

Weiner sostuvo que el artista fue “un alma rara, generosa y profundamente comprometida con su oficio”.

El papel que lo convirtió en un ícono: Shang Tsung en Mortal Kombat

Aunque participó en decenas de producciones, Tagawa alcanzó una popularidad masiva cuando interpretó al villano Shang Tsung en la adaptación cinematográfica del juego Mortal Kombat de 1995.

Ese filme, dirigido por Paul W. S. Anderson, se transformó en un suceso mundial al recaudar más de 100 millones de dólares con un presupuesto de apenas US$20 millones. Él mismo reconoció años después que “fue el momento perfecto” para encarnar al personaje, porque la saga de videojuegos atravesaba un auge imparable, según consignó Deadline.

El actor alcanzó popularidad masiva al interpretar al villano Shang Tsung en la adaptación cinematográfica del videojuego Mortal Kombat de 1995

Tras esa primera aparición, volvió al rol en Mortal Kombat: Annihilation (1997), participó en la serie Mortal Kombat: Legacy (2013) y prestó su voz y su rostro digital para Mortal Kombat 11 (2019) y Mortal Kombat: Onslaught (2023).

También incursionó en otra franquicia basada en videojuegos al encarnar a Heihachi Mishima en Tekken, además de colaborar en títulos como Batman: Rise of Sin Tzu, World of Warcraft: Legion y Soldier Boyz.

La vida de Tagawa antes de la fama: raíces familiares, crianza en EE.UU. y primeros oficios

Aunque nació en Tokio, Tagawa creció mayormente en el sur de Estados Unidos. Su padre, oriundo de Hawái, fue destinado a distintas bases del Ejército en el territorio continental. Ese recorrido lo llevó a vivir también en Honolulu y en la isla de Kauai.

Su madre, Ayako, había sido actriz de teatro en Japón y conoció a su padre durante una asignación militar. Según recordó el propio Tagawa, ella le pidió que no siguiera ese camino artístico debido a la falta de roles dignos para los actores asiáticos en Hollywood.

Recién a los 36 años, inició su camino profesional en el mundo del espectáculo, después de haber trabajado como agricultor de apio, chofer de limusina, repartidor de pizza y reportero gráfico. En entrevistas citadas por AP, relató que esos oficios le sirvieron para construir disciplina, un atributo que luego trasladó a sus métodos de entrenamiento y a la preparación de los personajes.

Aunque nació en Tokio, Tagawa creció mayormente en el sur de Estados Unidos, ya que su padre, oriundo de Hawái, fue destinado a distintas bases del Ejército

La llegada de Tagawa al cine: un ascenso tardío, pero contundente

El verdadero punto de partida de su carrera ocurrió en 1987, cuando participó en The Last Emperor, la película de Bernardo Bertolucci que ganó el Oscar a Mejor Película. Ese papel marcó el inicio de una seguidilla de producciones de alto presupuesto donde su presencia se volvió habitual, sobre todo en historias atravesadas por la interacción entre culturas asiáticas y occidentales.

A partir de ahí sumó créditos en películas como License to Kill, Rising Sun, Pearl Harbor, Planet of the Apes, Memoirs of a Geisha, Snow Falling on Cedars, Elektra y 47 Ronin, además de producciones televisivas y apariciones en más de 150 proyectos.

En una entrevista citada por Deadline, Tagawa recordó sus primeros años de entrenamiento en artes marciales: “Comencé con kendo en la secundaria y después recibí mis primeras lecciones reales en Carolina del Norte”.

Más tarde, estudió karate tradicional en la Universidad del Sur de California y viajó a Japón para perfeccionarse con el maestro Nakayama de la Japan Karate Association. Con el tiempo creó su propio sistema, llamado Chun-Shin, basado en la energía y alejado del combate físico tradicional.