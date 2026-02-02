El actor colombiano que lanzó una fuerte advertencia a sus fans que apoyan al ICE: “Dejen de seguirme”

El actor colombiano John Leguizamo ha criticado las acciones del servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la administración del presidente Donald Trump en múltiples ocasiones, pero en esta ocasión su mensaje más reciente está dirigido a sus seguidores en las redes sociales.

John Leguizamo pide a sus fans que apoyan al ICE que dejen de seguirlo

A través de su cuenta de Instagram, John Leguizamo solicitó a sus seguidores que dejen de seguirlo si apoyan al ICE; este es uno más de sus posicionamientos públicos en contra de los agentes de inmigración.

“Si apoyas al ICE, deja de seguirme, no vengas a mis shows y no veas mis películas", explicó el famoso en un video titulado "Abolish ICE”.

El actor colombiano se ha posicionado como uno de los famosos que en repetidas ocasiones ha alzado la voz en contra de la agencia federal de inmigración, de acuerdo con Entertainment.

Encuestas recientes muestran que muchos estadounidenses aprueban la abolición del ICE tras los tiroteos en contra de Renee Nicole Good y Alex Pretti a manos de agentes federales de inmigración durante operativos en las calles de Minneapolis.

Leguizamo es una de las voces públicas que se ha manifestado en contra de las acciones antimigrantes; una de las más recientes fue su crítica en contra del actor Dean Cain, de Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman.

El actor colombiano John Leguizamo se ha manifestado en contra de las políticas antimigrantes en EE.UU. (Facebook/John Leguizamo)

El famoso de origen colombiano llamó imbécil al estadounidense, después de que este manifestara públicamente sus intenciones de unirse a las fuerzas federales de ICE.

“¿Qué clase de perdedor se ofrece como voluntario para ser agente? (...) Qué imbécil. Dean Cain, tus pronombres son has/been (has sido)”, dijo el actor de John Wick.

También destaca que, previo a la reelección de Donald Trump, el actor advirtió a sus seguidores y compañeros latinos que no votaran por el mandatario, luego de que las encuestas demostraran que un 46% de esta comunidad dijo que apoyaría al republicano.

Famosos que se han manifestado contra ICE

Tras los recientes incidentes entre migrantes y agentes de ICE, diversas celebridades han alzado la voz en contra del uso de fuerza en las redadas y en favor de las protestas por el clima migratorio en Estados Unidos, de acuerdo con El Universal.

La cantante Billie Eilish fue una de las primeras figuras públicas en reaccionar a lo ocurrido y compartió diversas publicaciones en las que se criticaba a la agencia y también se pedía su abolición.

Además, de exigir la retirada del financiamiento público hacia el organismo, así como el arresto y procesamiento legal del agente responsable de la muerte de Renee Nicole Good en Minneapolis, Minnesota, el 7 de enero, durante una operación antimigrantes.

Billie Eilish se manifestó en contra de las redadas de ICE y exhortó a otras celebridades a alzar la voz (Facebook/Billie Eilish)

La intérprete de Birds of a feather también criticó a otros artistas por no pronunciarse sobre lo ocurrido en EE.UU. y los exhortó a “decir algo”.

Por su parte, Pedro Pascal compartió una publicación con los nombres de las personas fallecidas a manos del ICE en 2026, así como un enunciado que pedía que la agencia se retirara.

A estos pronunciamientos públicos se sumó Olivia Rodrigo, quien calificó de injustificables a las acciones de los agentes de inmigración y también un mensaje que decía que estaba con Minnesota.

Mark Ruffalo se manifestó públicamente en contra de ICE y las políticas migratorias en EE.UU. (Facebook/Mark Ruffalo)

Asimismo, otras figuras públicas de la talla de Katy Perry, Natalie Portman, Jenna Ortega, Edward Norton, Olivia Wilde, Mark Ruffalo y el empresario cofundador de OpenAI Sam Altman hicieron declaraciones en contra del clima migratorio en territorio estadounidense, según SWI.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia de EE.UU. ha abierto una investigación por la muerte de Alex Pretti, el residente de Minneapolis asesinado el pasado 24 de enero por agentes de la patrulla fronteriza.