Buenas noticias para migrantes: la decisión que favorece el parole de reunificación familiar en EE.UU.

Un juez federal bloqueó la suspensión del parole de reunificación familiar que afectaba a más de 8400 familiares de ciudadanos estadounidenses. La magistrada aseguró que el Departamento de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés) no había considerado si las personas podrían regresar de manera viable a sus países de origen.

El fallo que beneficia a los migrantes

La jueza federal Indira Talwani del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts emitió una orden judicial preliminar el pasado 24 de enero a la noche.

La orden protege a los migrantes cuyos permisos de parole aún no han expirado Freepic

En el escrito, ordenó la suspensión del comunicado del Registro Federal que pretendía dar por terminados el 14 de enero todos los permisos de parole otorgados bajo los programas de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

Esta orden protege a los migrantes cuyos permisos de parole y autorizaciones de empleo no han expirado, lo que les permite mantener su estatus legal hasta la fecha de vencimiento original.

Acusaciones contra el DHS

El estatuto también determinó que la decisión del DHS a fines del año pasado sobre los paroles fue “arbitraria y caprichosa” porque la agencia no valoró el esfuerzo de los beneficiados al mudarse a Estados Unidos.

Kristi Noem, secretaria del DHS DHSgov

Desde este punto, el documento remarcó que los familiares debieron vender sus casas, negocios y pertenencias al ser invitados de manera formal por el gobierno estadounidense.

“El parole de reunificación familiar funciona como puente para un futuro ajuste de estatus”, señaló la magistrada. “El propósito del programa es promover la unidad familiar, por lo que su suspensión puede provocar una separación drástica”, agregó.

Asimismo, estipuló que la agencia no presentó evidencias de que los beneficiarios actuales hubieran cometido fraude y que, a su vez, violaron sus propias regulaciones al no enviar una notificación escrita anticipada a las personas afectadas por la suspensión.

En el caso de las personas que recibieron un correo electrónico, Talwani los catalogó como incompletos debido a que contenían muchos errores ortográficos y poca información sobre la suspensión.

La jueza federal reveló que el DHS notificó a las personas el mismo día sobre la suspensión del beneficio ILONA SHOROKHOVA - Freepik

“Las notificaciones electrónicas también informaron a los beneficiarios del FRP que sus autorizaciones de trabajo serían revocadas a partir del 14 de enero de 2026, la misma fecha en que se dio por terminado el Programa FRP. Las regulaciones del DHS exigen que los beneficiarios reciban un aviso con 15 días de anticipación a la revocación de su autorización de trabajo”, informó el escrito de la jueza federal.

Los antecedentes del fallo

El DHS informó el 12 de diciembre del año pasado que pondría fin a los programas de reunificación familiar debido a que eran “inconsistentes” con las políticas migratorias de Trump y se utilizaban de forma abusiva para permitir que “extranjeros mal examinados eludieran el proceso tradicional de libertad condicional”.

El final estaba programado para el 14 de enero de este año. Sin embargo, Talwani emitió una orden de restricción temporal bloqueándola por 14 días mientras consideraba si emitir la orden judicial de mayor plazo.