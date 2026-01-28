En California: la agencia federal que tomará el control total de Santa Clara por 24 horas
El DHS dispondrá la participación de distintas entidades durante el operativo de seguridad en California por el Super Bowl
- 4 minutos de lectura'
De cara al Super Bowl 2026, que se realizará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, los migrantes deben tener en cuenta la presencia de agentes federales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) enviará a efectivos de distintas agencias a participar del operativo de seguridad del evento.
El DHS estará presente en California por el Super Bowl 2026, un evento SEAR
La presencia de agentes federales se debe a que la final de la National Football League (NFL) tiene una clasificación Special Event Assessment Rating (SEAR).
En distintos rangos, este tipo de eventos son los que requieren de algún grado de colaboración federal en la organización. Concretamente, en un documento el DHS diferencia cinco niveles de SEAR:
- Nivel 1: sucesos de importancia nacional o internacional que requieren apoyo federal interagencial extenso.
- Nivel 2: mismo tipo de eventos en los que puede ser necesario algún nivel de apoyo federal.
- Nivel 3: cuando solo se necesita apoyo federal limitado.
- Nivel 4: eventos con importancia nacional limitada. Se gestionan a nivel estatal y local.
- Nivel 5: eventos que únicamente poseen relevancia local o estatal.
En el caso del Super Bowl, se trata de un evento SEAR 1, por lo que se espera una amplia presencia de agentes federales en Santa Clara.
Aunque no se detalló qué agencias en específico participarán durante este operativo, en el pasado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estuvo presente.
En la edición de 2021 del Super Bowl, el DHS comunicó previamente cuáles serían las entidades que formarían parte del operativo. Allí, además del ICE, se mencionó a agencias como el Servicio Secreto y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
La administración Trump amenazó con detenciones a migrantes en el Super Bowl LX
Además de la presencia de agentes federales durante la organización del evento en el Levi’s Stadium, las declaraciones de una persona cercana a Donald Trump hace algunos meses encendieron alarmas entre migrantes.
Se trata de Corey Lewandowski, exjefe de campaña del republicano, quien en octubre fue entrevistado tras la elección de Bad Bunny para encabezar el show de medio tiempo. Ante la anticipada presencia de muchos latinos en la final de la NFL, fue consultado sobre si habría redadas del ICE en las inmediaciones del estadio.
Ocurrió durante una entrevista con The Benny Show, donde respondió de manera contundente. "No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país sin documentos. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar", expresó.
En ese sentido, remarcó que no hay ninguna disposición especial con respecto a las leyes migratorias durante el Super Bowl: “Los encontraremos, los arrestaremos, los internaremos en un centro de detención y los deportaremos“.
Qué documentos llevar para evitar una detención del ICE en el Super Bowl 2026
Ante la presencia de agentes federales en las inmediaciones del estadio de Santa Clara, los migrantes deben tener en claro cuál es la documentación que puede evitar un mal momento con el ICE.
Según una guía de la North Suburban Legal Aid Clinic, los extranjeros siempre deben tener a mano alguna de las siguientes opciones:
Para extranjeros con estatus legal
- Green card.
- Registro de llegada/salida (I-94), pasaporte sellado o documentos de viaje.
- Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).
- Aviso de aprobación (I-797).
- Licencia de conducir.
Para migrantes sin estatus legal
- Declaraciones de impuestos correspondientes a los últimos tres años.
- Contratos de renta o facturas de servicios públicos.
- Registros médicos.
- Archivos escolares de un hijo.
- Licencia de conducir emitida por el estado.
- Cualquier documento que demuestre al menos dos años de residencia en Estados Unidos.
Otras noticias de Deportes USA
Restricciones en California. La advertencia que surge en Santa Clara ante la llegada del Super Bowl LX
Boicot. La advertencia del exjefe de la FIFA a los extranjeros que piensan estar en el Mundial 2026 de EE.UU.
Andy Borregales. El venezolano que jugará el Super Bowl y hace historia este 2026 en la NFL
- 1
Alcaraz ganó y dio el ejemplo: el gesto del que todos hablan en el Australian Open
- 2
Noche de terror en San Isidro: un robo, torturas y una pesadilla para un matrimonio, víctima de Los Malditos
- 3
River anunció la ampliación y techado del Monumental: superará los 100 mil espectadores
- 4
El riesgo país perforó los 500 puntos básicos y el Banco Central volvió a comprar reservas