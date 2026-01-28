En California: la agencia federal que tomará el control total de Santa Clara por 24 horas

De cara al Super Bowl 2026, que se realizará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, los migrantes deben tener en cuenta la presencia de agentes federales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) enviará a efectivos de distintas agencias a participar del operativo de seguridad del evento.

El DHS estará presente en California por el Super Bowl 2026, un evento SEAR

La presencia de agentes federales se debe a que la final de la National Football League (NFL) tiene una clasificación Special Event Assessment Rating (SEAR).

El DHS considera el Super Bowl como un evento SEAR 1 Carolyn Kaster - AP

En distintos rangos, este tipo de eventos son los que requieren de algún grado de colaboración federal en la organización. Concretamente, en un documento el DHS diferencia cinco niveles de SEAR:

Nivel 1: sucesos de importancia nacional o internacional que requieren apoyo federal interagencial extenso .

sucesos de importancia nacional o internacional que requieren . Nivel 2: mismo tipo de eventos en los que puede ser necesario algún nivel de apoyo federal .

mismo tipo de eventos en los que puede ser necesario . Nivel 3: cuando solo se necesita apoyo federal limitado .

cuando solo se necesita . Nivel 4: eventos con importancia nacional limitada. Se gestionan a nivel estatal y local .

eventos con importancia nacional limitada. Se gestionan a . Nivel 5: eventos que únicamente poseen relevancia local o estatal.

En el caso del Super Bowl, se trata de un evento SEAR 1, por lo que se espera una amplia presencia de agentes federales en Santa Clara.

Aunque no se detalló qué agencias en específico participarán durante este operativo, en el pasado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estuvo presente.

En la edición de 2021 del Super Bowl, el DHS comunicó previamente cuáles serían las entidades que formarían parte del operativo. Allí, además del ICE, se mencionó a agencias como el Servicio Secreto y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

En el pasado, el ICE formó parte de la organización del Super Bowl Instagram @levisstadium / ICE

La administración Trump amenazó con detenciones a migrantes en el Super Bowl LX

Además de la presencia de agentes federales durante la organización del evento en el Levi’s Stadium, las declaraciones de una persona cercana a Donald Trump hace algunos meses encendieron alarmas entre migrantes.

Se trata de Corey Lewandowski, exjefe de campaña del republicano, quien en octubre fue entrevistado tras la elección de Bad Bunny para encabezar el show de medio tiempo. Ante la anticipada presencia de muchos latinos en la final de la NFL, fue consultado sobre si habría redadas del ICE en las inmediaciones del estadio.

Ocurrió durante una entrevista con The Benny Show, donde respondió de manera contundente. "No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país sin documentos. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar", expresó.

En ese sentido, remarcó que no hay ninguna disposición especial con respecto a las leyes migratorias durante el Super Bowl: “Los encontraremos, los arrestaremos, los internaremos en un centro de detención y los deportaremos“.

Meses atrás, Corey Lewandowski, exjefe de campaña de Trump, amenazó con detenciones de migrantes en el Super Bowl 2026 Reuters

Qué documentos llevar para evitar una detención del ICE en el Super Bowl 2026

Ante la presencia de agentes federales en las inmediaciones del estadio de Santa Clara, los migrantes deben tener en claro cuál es la documentación que puede evitar un mal momento con el ICE.

Según una guía de la North Suburban Legal Aid Clinic, los extranjeros siempre deben tener a mano alguna de las siguientes opciones:

Para extranjeros con estatus legal

Green card.

Registro de llegada/salida (I-94), pasaporte sellado o documentos de viaje.

Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Aviso de aprobación (I-797).

Licencia de conducir.

Para migrantes sin estatus legal