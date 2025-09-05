El actor que se fue de Los Ángeles y está un 70% listo para sobrevivir a un apocalipsis en su “cabaña del fin del mundo”

Josh Duhamel construyó en Minnesota un refugio rústico donde practica la vida autosuficiente junto a su familia. La estrella de cine y televisión de 52 años dejó Los Ángeles, en California, y transformó su nuevo hogar en un espacio donde él y sus hijos pueden aprender habilidades de supervivencia, desde la pesca y la caza hasta el manejo básico de recursos, mientras disfrutan de la naturaleza.

Josh Duhamel, el actor que dejó Los Ángeles por una cabaña en Minnesota

En una entrevista con People, Josh Duhamel compartió detalles sobre su hogar en Minnesota, al que llama su “cabaña del fin del mundo”, y admitió que aún hay aspectos por mejorar para que la vida sea totalmente autosuficiente, tanto para el día a día como en caso de un apocalipsis. “Bueno, tengo lo suficiente. No al 100%. Probablemente, al 70%, dado que podría ser mejor cazador, mejor pescador y almacenar un poco más de alimentos”, consideró.

El actor indicó que, en un principio, la cabaña no contaba con electricidad, agua corriente ni otras comodidades Instagram: @joshduhamel

En diálogo con Parade, contó que dejó Los Ángeles para vivir en la cabaña que construyó durante 15 años. Hace más de una década, adquirió un terreno vacío de media parcela en Minnesota, a aproximadamente una hora y media en auto desde Fargo, Dakota del Norte. Está “en lo profundo del bosque, lejos de todo”.

Después de levantar por su cuenta y poco a poco una cabaña rústica, amplió la propiedad y adquirió más terrenos con el paso de los años. Durante mucho tiempo, la vivienda frente al lago no contaba con electricidad, agua corriente ni otras comodidades.

Por qué Josh Duhamel decidió mudarse a su “cabaña del fin del mundo”

Al hablar sobre los motivos que lo llevaron a comprar la propiedad, Duhamel explicó: “Hago películas y programas de televisión, y me encanta, realmente me encanta, pero tenía este llamado”. En ese sentido, explicó: “Quería ir y volver a hacer cosas con mis manos, arreglar y construir cosas, y simplemente hacer las cosas básicas que damos por sentadas”.

Otra razón, según el actor de Transformers, es que el hogar brinda un “respiro” de “este mundo de tecnología masiva”. A su vez, añadió que una de las cosas que más le “asusta” es la inteligencia artificial.

“La gente quiere llamarme como un preparacionista para fin del mundo, pero realmente no es eso. Soy más bien un tipo que quiere mantenerse fiel a sus raíces, volver a lo básico, perfeccionar las habilidades básicas que necesito”, indicó.

Josh Duhamel afirmó que tuvo un llamado que le decía de "volver hacer las cosas básicas que damos por sentadas" Instagram: @joshduhamel

Asimismo, aseguró que no cree que la situación esté grave como para preocuparse por el fin del mundo, “pero es bueno tener algunas de esas habilidades”.

La vida de Josh Duhamel junto a su familia en su nueva cabaña de Minnesota

El actor de la película Bajo el mismo techo comparte la cabaña con su esposa, Audra Mari, y su hijo de 19 meses, Shepherd. Su hijo mayor, Axl, de 11 años, fruto de su matrimonio con su exesposa Fergie, también pasa tiempo en la casa.

“Se trata de los recuerdos que creamos como familia. Es bueno que mi hijo mayor se ensucie las manos y venga al bosque a ayudar a su papá. Lo hace un poco de mala gana, pero va a estar agradecido porque un día sabrá cómo hacer estas cosas”, señaló Duhamel en una entrevista para Fox News.

Duhamel vive con su esposa, Audra Mari, y su hijo, Shepherd, de 19 meses Instagram: @joshduhamel

En tanto, detalló que la vivienda se encuentra a aproximadamente 64 kilómetros “de cualquier cosa”. “Aquí prácticamente tenemos que valernos por nosotros mismos. Así que estos niños necesitan aprender a hacer estas cosas, o no tendrán la oportunidad de hacerlo en Los Ángeles”, concluyó.