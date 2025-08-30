Construyeron su propia casa en un bosque en Maine y revelan cuánto gastaron: “Lo hicimos sin hipoteca”

Emily, una joven estadounidense, edificó su propio hogar en Township 28, un territorio boscoso en Maine. En su cuenta de TikTok, relató cómo se financió el proyecto: “Mi novio y yo levantamos esta casa con nuestras propias manos, de nuestro bolsillo y sin hipoteca”.

¿Cuánto dinero gastaron en el piso de la vivienda?

Gran parte de la madera se obtuvo de los árboles del lugar, pero hubo que cubrir insumos básicos. “La del piso fue gratis, pero no lo fueron las bases de cemento, el fenólico y los tornillos”, explicó en su video. Esa etapa representó un gasto de US$1000.

La creadora convirtió la construcción en contenido digital

“Hasta el metro veinte de altura usamos madera que mi novio aserró en el terreno. Para completar las paredes y los frontones compramos a una empresa maderera, lo que costó US$2000”, señaló. El gasto mayor llegó con los pernos que unieron la estructura: “Nos costaron alrededor de US$3000”.

En cuanto a las aberturas, detalló: “Compramos siete ventanas para la cabaña, una de ellas aún falta colocar, y pagamos unos US$860. Conseguimos un buen precio porque un amigo nos ayudó muchísimo”. Para el techo también usaron madera propia, pero debieron adquirir aislante. “El aislamiento nos costó unos US$1090”, explicó. El próximo paso será instalar la chapa metálica.

Traslado de la casa en el bosque y los gastos inesperados del proyecto

Con las paredes ya levantadas, tuvieron que trasladar la vivienda unos 113 kilómetros, desde un territorio no organizado del norte de Maine hasta la Township 28, en la misma zona del estado. “En ese momento pasó mucho en nuestras vidas: tuvimos que desmontar la casa y mudarla a otra propiedad”, reveló, sin explicar en profundidad los motivos por los que debieron hacerlo. Eso los obligó a invertir en la compra de un terreno, la apertura de un camino y el traslado de cargas de piedra partida.

Ahora su desafío es mantener el interés de la audiencia y sostener ese crecimiento en el tiempo Captura de @offgridhomesteader

Cuánto dinero falta para terminar la cabaña de troncos en EE.UU.

La obra todavía no está terminada. “Necesitamos unos US$3000 más para poner el techo metálico, rellenar entre los troncos e instalar la estufa de leña con su caño”, explicó. En el cierre del clip, apeló a la ayuda de la comunidad: “Miren este video completo, comenten, denle ‘me gusta’, compártanlo, para que TikTok nos pague y podamos terminar la casa antes del invierno”.

Las paredes y fijaciones sumaron US$5.000 Captura de @offgridhomesteader

De la construcción de su hogar a creadora de contenido en las redes sociales

En 2021, tomó una decisión que cambió el rumbo de su vida. “Ese año me propuse convertirme en creadora de contenido a tiempo completo. Fue también el momento en que mi novio y yo empezamos a levantar esta cabaña de troncos fuera de la red”, contó en otro video.

La ubicación influyó en ese giro profesional. “Vivíamos tan metidos en el bosque que no era posible tener un trabajo en otro lado. Sabía que la creación de contenido podía despegar para nosotros y darnos una buena vida”, relató.

El piso representó una inversión de US$1.000 Captura de @offgridhomesteader

Primero probó suerte en YouTube, luego en Instagram y más tarde en otras plataformas. “Hice TikTok, después lo dejé, renuncié, volví a empezar. Quise abandonar muchas veces porque no lograba el alcance que sabía que podía tener”, recordó.

Con recursos limitados, buscó la forma de seguir adelante. “Usé equipos rotos, acomodé el celular de distintas maneras, siempre elegí la opción más barata. Sabía que algo tenía que cambiar si quería hacerlo de forma profesional”, explicó.

Aún les faltan US$3.000 para terminar la obra Captura de @offgridhomesteader

La oportunidad llegó con un video distinto y dijo: “Hice un contenido que pensé que era bueno y atractivo, algo que yo misma miraría una y otra vez. Esa fue la llave. En los últimos tres días gané 630 dólares en TikTok. Todo eso, por supuesto, va para terminar nuestra casa y no podría haberlo hecho sin ustedes”.