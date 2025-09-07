El documental de Disney que pocos han visto sobre la vida de Bruce Willis desde su duro diagnóstico

Recientemente, se estrenó un documental que narra la historia de Bruce Willis, un querido actor estadounidense que en 2022 fue diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa y que estos últimos años ha estado acompañado de su esposa Emma Heming y el resto de su familia.

El documental sobre la vida de Bruce Willis tras su diagnóstico

El pasado 26 de agosto se estrenó un especial que habla sobre la vida del protagonista de películas como Glass, Die Hard (Duro de matar) o Pulp Fiction, según ABC News, que también es la productora del documental.

La producción ha sido nombrada como Emma y Bruce Willis: El Viaje Inesperado - Un Especial de Diane Sawyer y en ella se aborda la historia de amor de la pareja y todo lo que tuvo que atravesar la familia del actor tras su diagnóstico en 2022.

La conversación que la periodista Sawyer tuvo con la esposa de Bruce Willis fue descrita por ABC News como “poco común”, pero sincera, pues comparte toda la profundidad de sus vidas, así como la angustia generada por la demencia frontotemporal.

El documental también habla sobre la enfermedad rara y devastadora que padece el artista, así como la carrera que se vio obligado a abandonar y de su legado dentro y fuera de la pantalla.

Este especial llega a plataformas como Disney Plus tras haberse estrenado por el canal de la producción y en medio del lanzamiento de un nuevo libro escrito por Emma Heming, quien se enfoca en los cuidadores de las personas con demencia.

En 2022 el actor Bruce Willis fue diagnosticado con demencia (Archivo)

La esposa del actor busca dar a conocer las afectaciones que sufren quienes padecen la misma enfermedad neurodegenerativa que Bruce Willis y también las personas que se encargan de sus cuidados.

Cuál es la enfermedad que padece Bruce Willis

Desde 2022, el famoso fue diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa que afecta dos áreas del cerebro: la temporal y la frontal.

Algunos de los síntomas de este padecimiento son las alteraciones en la conducta y en las funciones ejecutivas, así como cambios en el lenguaje y personalidad del paciente.

La enfermedad de Willis hace difícil que el actor pueda comunicarse con su familia, además de modificaciones en su comportamiento social y en su capacidad para tomar decisiones.

La DFT puede ser consecuencia de trastornos hereditarios o espontáneos y desconocidos, los cuales afectan el funcionamiento del lóbulo frontal, según el Manual MSD.

Bruce Willis y su esposa Emma Heming (Archivo)

Pese a que la afectación en la memoria del paciente es menor a la que se presenta en otras patologías neurodegenerativas, como el Alzheimer, las afectaciones al lenguaje, el comportamiento y la personalidad son significativamente mayores.

No existe una cura para la demencia y su declive es lento y progresivo, aunque generalmente inicia poco a poco, se pierden neuronas y células cerebrales. El tratamiento de la enfermedad solo ofrece alivio a algunos de los síntomas y brindar ayuda al paciente.

Bruce Willis es trasladado a un hogar de cuidados especiales

Emma Heming Willis confirmó a finales de agosto de 2025 que su esposo fue trasladado a un centro de cuidados especiales en donde se cuenta con atención médica las 24 horas del día.

La también actriz y activista explicó que fue una de las decisiones más difíciles de su vida, pero que la tomó tras priorizar el bienestar de sus hijas, ya que la enfermedad del actor se encuentra en una etapa avanzada.

Bruce Willis fue trasladado a un lugar de cuidados especiales por su demencia avanzada (Archivo)

La nueva residencia de Bruce Willis cuenta con lo necesario para brindarle la atención que el famoso necesita, que son cuidados constantes y acompañamiento profesional, así como un entorno que se adapte a sus requerimientos médicos.

Heming contó que toda la familia del actor se toma el tiempo para visitarlo y pasar tiempo de calidad con él, para poder sostener el vínculo emocional que los une.