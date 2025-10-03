Lauren Sánchez presentó su nuevo libro y sorprendió al hablar en español: cuándo sale a la venta

La periodista Lauren Sánchez Bezos compartió los detalles sobre el lanzamiento de la secuela de su libro infantil La mosca que voló al espacio, publicado en 2024. En esta segunda entrega, el personaje de Flynn tendrá una aventura debajo del mar. Además, en un gesto hacia la comunidad latina, la obra estará disponible en inglés y en español.

El nuevo libro infantil de Lauren Sánchez: una secuela de su publicación de 2024

La obra La mosca que voló bajo el mar, ya está disponible para pre-ordenar en el sitio web Fly who flew y saldrá a la venta el próximo 3 de marzo de 2026.

Lauren Sánchez Bezos anuncia su nuevo libro infantil La mosca que voló bajo el mar

Se trata de la segunda entrega del libro infantil que la periodista publicó en 2024, en donde el personaje principal, una mosca llamada Flynn, viaja al espacio exterior a vivir grandes aventuras.

La secuela del best seller destacado por el New York Times y de USA Today será lanzado en inglés y en español como una forma de unión y con el objetivo de que más niños se sumen a la aventura de Flynn, según publicó Sánchez Bezos en su cuenta de Instagram.

En el video de promoción del libro, la periodista y Flynn tienen una conversación en español, lo que generó mucha emoción en la famosa, pues aseguró que aún se encuentra en el proceso de aprender la lengua hispana para poder hablar de forma fluida.

“El lenguaje es conexión, compartir esta historia en español significa que más soñadores podrán acompañar a Flynn en sus aventuras... Como alguien que está en camino a aprender castellano y que sueña con hablarlo mejor, esto es muy personal”, explicó.

Lauren Sánchez en la presentación de su libro La mosca que voló al espacio (Instagram/@laurensanchezbezos)

De qué trata y cuánto cuesta el libro de Lauren Sánchez

Flynn es curiosa y aventurera, su primera expedición la vive en La mosca que voló al espacio. El libro también se encuentra disponible en inglés y en español, según su sitio web.

Lauren Sánchez buscó fomentar la exploración a través de una historia en donde la protagonista descubre conceptos relacionados con la ciencia, el arte, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería.

El libro se encuentra disponible para su venta en plataformas como Amazon, Bookshop, Bookends, The Collection Book Studio, Barnes & Noble, entre otros.

La mosca que voló al espacio es el primer libro infantil de Lauren Sánchez (Web/theflywhoflew)

El formato digital tiene un costo de US$8,99, mientras que el libro físico de tapa dura está en US$9, pero estos precios pueden variar, según advirtió Amazon.

Esta obra, escrita por Lauren Sánchez Bezos, cuenta con una calificación de cuatro estrellas y fue ilustrado por el artista Raleigh Stewart, impreso en materiales que brillan en la oscuridad.

La segunda parte, en la que Flynn viaja al mar, aún no muestra los precios que tendrá al público, pero retomará la última aventura de la mosca para después terminar en la profundidad del océano, en donde descubrirá todas las maravillas del mundo marino.

La mosca que voló debajo del mar es la secuela del primer libro de Lauren Sánchez (Web/theflywhoflew)

El origen latino de Lauren Sánchez Bezos

La presentadora de So You Think You Can Dance (Fox) nació en Nuevo México y creció en California, aunque tiene ascendencia mexicana, según BBC News.

Sánchez Bezos reveló que cuando era niña dormía en la parte trasera del automóvil de su familia mientras su abuela trabajaba como personal de limpieza en domicilios particulares.

Lauren Sánchez es una periodista de ascendencia mexicana-estadounidense (Instagram/@laurensanchezbezos)

La famosa comenzó la Licenciatura en Periodismo en la Universidad del Sur de California, aunque abandonó la carrera para comenzar a trabajar en la producción audiovisual.

Tras iniciar su carrera en medios de comunicación locales, Sánchez Bezos escaló profesionalmente y se convirtió en reportera y presentadora de cadenas nacionales, como Fox Sports, Good Day LA y Extra.

Recién a finales de la década de los 90 que su rostro alcanzó la fama en todo Estados Unidos, con los programas Going Deep (Fox Sports Net) y con UPN News 13 (KCOP-TV), con los que obtendría una nominación y un premio Emmy, respectivamente. A su vez, realizó cameos para películas de éxito mundial como Los 4 Fantásticos.