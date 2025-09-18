La emoción de Chayanne tras la nominación de su hija menor a los Latin Grammy: “Sigue adelante”
La joven Isadora Sofía Figueroa compartió en redes sociales el instante en que se confirmó su candidatura musical 2025, rodeada de Marilisa Maronesse y del artista boricua que la acompaña desde sus primeros pasos
Isadora Sofía Figueroa eligió la misma carrera que su padre en el pop y, a los 24 años, fue nominada a los Latin Grammy 2025. La joven recibió la noticia junto a sus progenitores, el cantante puertorriqueño Chayanne y su esposa Marilisa Maronesse, quienes no pudieron contener la exaltación por ver el crecimiento de su hija menor y protagonizaron un emotivo video que se viralizó en las redes sociales.
El video de la reacción de Chayanne cuando Isadora es nominada a los Latin Grammy
El miércoles 17 de septiembre se anunciaron los nominados a los Latin Grammy, cuya ceremonia tendrá lugar el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Isadora fue mencionada entre otras nueve figuras a la categoría de Mejor Artista Nuevo.
En su perfil de Instagram, la hija menor del nacido en Puerto Rico compartió un video en el que mostró el momento en el que recibió la noticia al lado de sus padres. Los tres se encontraban frente a la televisión de su casa cuando escucharon el nombre de la emergente artista entre los nominados.
Al instante, Isadora no pudo contener las lágrimas de emoción, mientras Maronesse y Chayanne la abrazaban. “No puede ser, ¡qué bueno!“, expresó el cantante de grandes éxitos como “Y tú te vas” y ”Dejaría todo”.
Después, Elmer Figueroa Arce, nombre real de Chayanne, publicó en su perfil de la red social un sentido mensaje para expresar su apoyo a Isadora. Con una foto de cuando era chica y ambos aparecen abrazados y sonriendo, escribió: “Mi niña bonita, me siento orgulloso por tu nominación al Grammy”.
Sobre este paso para la carrera musical de su hija, el músico elogió sus cualidades. “Es algo que se gana con esfuerzo y dedicación, y eso es lo que veo en ti todos los días. Se hace camino al andar. Sigue adelante”, señaló.
El detalle que marcó a Isadora, la hija de Chayanne, al ser nominada a los Latin Grammy
“De los momentos más especiales de mi vida. Gracias infinitas hoy y siempre”, escribió la joven oriunda de Florida, quien agradeció a los fanáticos por su apoyo. Mientras su hermano mayor, Lorenzo Valentino Figueroa, se dedicó al mundo de la moda, Isadora debutó como cantante en 2022 en el género de pop latino.
Pero su vocación surgió desde chica, según contó en la red social. “Intento poner palabras a lo que siento, pero todavía no me lo creo. Cada vez que lo pienso, se me aguan los ojos. Cómo le explico a la nenita de seis años que escribía canciones en su cuarto que hoy está nominada a un Latin Grammy”, indicó.
En la publicación, la hija de la abogada y modelo venezolana compartió un extracto de aquellos escritos que escribió en 2009, cuando dedicarse a la música era tan solo un sueño.
Quiénes están nominados a Mejor Nuevo Artista junto a la hija de Chayanne
Al lado de Isadora, nueve artistas que iniciaron sus carreras en el último tiempo también optan al galardón:
- Alleh Mezher
- Yerai Cortés
- Alex Luna
- Annasofía Facello
- Camila Guevara
- Juliane Gamboa
- Paloma Morphy
- Sued Nunes
- Ruzzi
