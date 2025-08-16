El significado detrás del 12.12 y por qué Taylor Swift lo eligió para anunciar su nuevo disco

Taylor Swift sorprendió a todos sus fans al compartir la noticia del estreno de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, el duodécimo de su discografía. El anuncio fue realizado por la cantante estadounidense el 12 de agosto a las 12:12 hs, durante el podcast que conduce su novio, Travis Kelce y su hermano Jason.

El significado de 12.12 para Taylor Swift

En múltiples ocasiones, Taylor Swift ha mencionado que su número de la suerte es el 13, todos sus fanáticos lo saben y por ello se preguntan por qué eligió el 12.12 para dar el anuncio de su nuevo álbum.

Taylor Swift confirma el estreno de su álbum 12 en el pódcast de Travis Kelce

La fecha y la hora sí tiene que ver con que este es el duodécimo disco en toda su trayectoria como artista, pero también involucraría un significado basado en la numerología, según Glamour.

Esta cifra está asociada con el equilibrio, el número 1 nos habla de iniciativa y de nuevos comienzos, mientras que el 2 indica trabajo en equipo, armonía y cooperación.

El portal 12.12 es considerado un umbral energético asociado con el crecimiento espiritual y expertos en numerología también lo consideran como el momento perfecto para deshacerse de dudas e inseguridades.

La razón por la que la cantautora norteamericana eligió esta fecha y hora para dar su anuncio tiene que ver con que es el disco número 12 de su carrera, pues el propio Travis Kelce grita en el pódcast: “TS 12″.

Taylor Swift anuncia su nuevo álbum durante el podcast de su novio, Travis Kelce (Instagram/@newheightshow)

Qué se sabe del nuevo álbum de Taylor Swift

Desde el pasado lunes 11 de agosto, muchos de los seguidores de la artista llenaron las redes sociales con especulaciones respecto al nuevo álbum que lanzaría la cantante, según BBC.

Esto gracias a una serie de fotos compartidas por el mismo equipo de mercadotecnia de Swift en la cuenta Taylor’s Nation. En estas imágenes, la cantante luce 12 diferentes atuendos de color naranja que utilizó en The Eras Tour.

Las imágenes fueron acompañadas con un pie de foto que decía “Pensando a qué se refería cuando dijo ‘nos vemos en la próxima era’”. Frase con la que la famosa se despidió de su gira más reciente.

El equipo de marketing de Taylor Swift lanzó el primer spoiler del anuncio del nuevo álbum (X/@taylornation13)

El anuncio del nuevo material inédito salió a la luz hace algunas horas y hasta el momento solo se puede pre-ordenar a través del sitio web oficial de la famosa.

Los costos del álbum dependen de su formato, el más costoso es el vinilo en US$29,99. Mientras que el casete y el CD con póster están en US$19,99 y US$12,99, respectivamente.

Los fans que ordenaron el disco The Life Of A Showgirl lo recibirán antes del 13 de octubre, aunque aún no existe una fecha de lanzamiento confirmada, según la BBC.

Cuáles son todas las eras de Taylor Swift y sus álbumes

Los fans de Taylor Swift denominan como ”eras” a cada uno de los discos que ha publicado la famosa durante sus más de 15 años de carrera como cantautora.

El primero de todos es Taylor Swift del 2006 al 2008, con lo que se convirtió en una estrella local en Nashville, gracias a la música country, es así como inició su carrera.

Del 2008 al 2010 la era fue Fearless, álbum con el que la famosa se convirtió en todo un fenómeno en Estados Unidos. Speak Now Era inició en el 2010 y concluyó en el 2012, cuando surgió el disco Red y con 22 años, Swift ya era todo un ícono de su generación.

Taylor Swift vía redes sociales tras recuperar los derechos de sus primeros seis álbumes (Instagram/@taylorswift)

En el 2014 se estrenó 1989 y tras un largo tiempo fuera del ojo público, la artista sorprendió al regresar en 2017 con la Reputation Era. En el 2019 se estrenó Lover y del 2020 al 2021 Folklore & Evermore.

The Eras se lanzó en 2021 y le siguió Midnights en 2022, para finalmente despedirse con The Tortured Poets Department, justo un año antes de anunciar The Life Of A Showgirl.