El verdadero secreto de Chuck Norris para mantenerse en forma a sus 85 años

Chuck Norris ostenta a sus 85 años una vitalidad y un físico destacados. Según reveló la estrella del cine de acción de Estados Unidos, su secreto está en una combinación de disciplina, movimiento constante y una mentalidad clave para evitar que la edad se convierta en un límite.

El enfoque de Chuck Norris para mantenerse en forma a sus 85 años: constancia y disciplina

En una foto compartida en su perfil de Instagram, Chuck Norris aparece en un gimnasio con una sonrisa y un puño levantado, con una musculosa que deja ver el gran estado muscular de su brazo.

Chuck Norris se mantiene en forma incluso a sus 85 años de edad Instagram@chucknorris

“El progreso no se mide por la perfección, sino por el coraje de seguir adelante. Sigo estableciendo metas, avanzando y eligiendo la disciplina por encima de la comodidad. Sin importar tu edad, seguí esforzándote por ser la mejor versión de vos mismo”, escribió en el posteo, que reúne más de 230 mil me gustas y casi 4000 comentarios, muchos de los cuales son elogios por su condición física.

Esa no fue la única muestra de su buen estado físico. En septiembre pasado mostró en redes sociales que hizo trekking en el Monte Lassen, en California, una cima que supera los 3100 metros.

“Caminar por esos senderos trajo tantos recuerdos maravillosos. Mi esposa creció por estos lugares, y siempre estaré agradecido de que me haya presentado a tan magníficas vistas”, expresó.

La clave de Chuck Norris para mantenerse en forma a sus 85 años

Consultado por The Healthy, Norris explicó qué lo sostiene a sus 85 años: “Estoy agradecido de sentirme fuerte, saludable y con energía. No veo la edad como un motivo para desacelerar. De hecho, me dio la oportunidad de renovar mi compromiso con el ejercicio y la nutrición. Me aseguro de moverme todos los días y de alimentar mi cuerpo con nutrientes que me hacen sentir más joven que nunca”.

Chuck Norris sigue entrenando a sus 85 años

Para Norris, una de las claves para mantenerse en forma a sus 85 años es entender que el entrenamiento no se reduce únicamente al entrenamiento, sino también a los momentos para uno mismo.

“Es esencial comenzar cada día con meditación, oración o simplemente un paseo tranquilo. Intento mantenerme muy activo. Creo que un cuerpo que se mueve, se mantiene en movimiento; y uno que se detiene, comienza a frenarse. Así que antes de comenzar cualquier ejercicio, ya sea artes marciales o una sesión en el gimnasio, ese momento de claridad y paz es algo que no puedo omitir”, señaló.

Chuck Norris dijo cómo hace para seguir practicando artes marciales a sus 85 años

En su preparación diaria, tiene un lugar protagónico Total Gym, la máquina entrenamiento que se volvió inseparable de su imagen pública. Desde hace décadas, ocupa un lugar central en su vida, más precisamente desde 1976, luego de desgarrarse el manguito rotador mientras levantaba pesas.

En ese entonces, decidió no operarse y rehabilitarse con el aparato. Según relató, la lesión había sanado en seis semanas y pudo volver al jiu-jitsu. A sus 85 años, aún lo utiliza, con trabajo unilateral y variaciones en la posición de las manos para activar distintos sectores del cuerpo.

Artes marciales a los 85 años: así adapta los ejercicios Chuck Norris

Aunque todavía practica artes marciales, encontró una forma más amigable para cuidar sus articulaciones: “Descubrí recientemente que entrenar en la pileta es una gran manera de mantenerme en forma y concentrarme en mis movimientos”.

Chuck Norris es fanático de las artes marciales Archivo

Por otro lado, aseguró que una de las claves para envejecer bien está en "poder de escuchar a tu cuerpo y entender qué lo ayuda a rendir al máximo”.

Según explicó, eso incluye elegir el tipo adecuado de ejercicio, estirar correctamente antes de empezar y tomarse el tiempo necesario para recuperarse.