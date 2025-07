En Beverly Hills: cómo es la mansión que Jennifer Lopez y Ben Affleck no consiguen vender

La relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck terminó de forma oficial luego de que se concretara la firma de su divorcio a principios de año, después de diversos rumores sobre sus problemas maritales. Debido al patrimonio que formaron juntos, la pareja tuvo que mantenerse en contacto por su mansión en Beverly Hills, California. La propiedad fue adquirida en conjunto por un precio de 68 millones de dólares y que ahora es descrita como “imposible de vender”.

Así es la mansión de Jennifer Lopez y Ben Affleck en California

La mansión está constituida por más de 3500 metros cuadrados de construcción y 20.000 de terreno. Cuenta con cancha de tenis, ring de boxeo, instalaciones deportivas que incluyen una cancha de baloncesto, así como otro tipo de amenidades.

La mansión de Jennifer Lopez y Ben Affleck

La residencia fue construida con una casa de huéspedes independiente de 465 m² y la residencia principal con salón, bar, piscina y un garaje para más de 10 autos. En total, la propiedad tiene 12 habitaciones y 24 baños, lo cual era ideal para que la pareja pudieran invitar a amigos y familia. La propiedad fue puesta a la venta en junio de 2024 y estaba valorada inicialmente en 68 millones de dólares, pero la expareja decidió retirarla del mercado al no tener algún comprador potencial.

El medio TMZ explicó que el mantenimiento mensual de la propiedad es mayor a los 331 mil dólares, mientras que el seguro contra incendio podría costarle al nuevo comprador más de 500 mil dólares anuales, por lo tanto, estos factores podrían alejar a los compradores potenciales.

Los motivos que dificultan la venta de la mansión

En primera instancia, la pareja puso la casa en venta por 68 millones de dólares y al no tener un comprador seguro, decidieron reducir el costo a 59.5 millones de dólares. De acuerdo con US Weekly, luego de que la propiedad no resultara atractiva en el mercado y sobre todo por los gastos financieros asociados con el mantenimiento.

La mansión de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Un experto en bienes raíces señaló a People que la idea de sacar la mansión del mercado fue un movimiento financiero para esperar el momento oportuno y tomado de forma acordada por ambas partes. “Bajaron el precio para conseguir más interés y, al no conseguirlo, les aconsejaron retirarla del mercado. Fue una decisión empresarial que tomaron juntos”, enfatizó la fuente.

La fuente explicó a dicho medio que el mercado inmobiliario es complicado para los vendedores, especialmente por el precio puesto por los actores, por lo tanto, consideró que retirar su propiedad hasta que exista un clima más favorable para los vendedores fue la decisión más acertada.

Recientemente, Daily Mail sostuvo que Affleck estaba dispuesto a asumir la pérdida financiera, con tal de ponerle punto final al asunto con su expareja. “Solo quiere deshacerse de ella, es el único lazo que le une todavía a Jennifer”, comentó la fuente cercana al medio británico.

Según US Weekly, la publicación de la venta de la propiedad expiró el pasado miércoles 2 de julio de 2025.